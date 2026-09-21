Oro Verde celebrará el Día Mundial de la Salud Ambiental con una muestra artística

La muestra "Del cielo al río, guardianes de la tierra" se inaugura este sábado en Oro Verde.

El Municipio de Oro Verde llevará a cabo este sábado 26 de septiembre a partir de las 20 la inauguración de la muestra colectiva "Del cielo al río, guardianes de la tierra", una actividad que comenzará en el Salón Polideportivo Municipal ubicado en la calle Las Golondrinas 245 de dicha localidad y luego se trasladará al Museo Conrado Hasenauer para la exhibición de las obras artísticas.

La iniciativa surgió a partir de una propuesta del Taller de Platería Lágrima de Luna bajo la dirección de Martín Kornicki, con el propósito de resaltar la riqueza, belleza y biodiversidad del ecosistema litoraleño y poner en valor el patrimonio natural de la región en coincidencia con la conmemoración del Día Mundial de la Salud Ambiental que se celebra en esa misma fecha.

El acto de apertura contará con la conducción del narrador oral Monchi Zonis y desplegará una grilla de presentaciones artísticas sobre el escenario que reunirá distintos lenguajes expresivos. La jornada inicial incluirá las intervenciones de la agrupación de música y baile Pintó Cantar, conformada por un colectivo de mujeres, el grupo Vuelo emergente, la formación folclórica Grupo El Junco, la propuesta de música urbana e interpretación de rap a cargo de los artistas Eliot la Kausa y Soc, junto a la lectura de producciones literarias y poesía en la voz de Luciana Maffioly.

Una vez finalizadas las presentaciones musicales, escénicas y poéticas, el público se desplazará hacia las salas del Museo Conrado Hasenauer, donde quedará habilitada al público la exposición centrada en representaciones sobre la flora y fauna locales.

La actividad será de acceso libre y gratuito.