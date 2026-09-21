Primavera en la Carminio: cuatro jornadas artísticas abiertas a la comunidad

La comunidad educativa de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Fhaycs-Uader), llevará a cabo del martes 22 al viernes 25 de septiembre una nueva edición de las jornadas escolares de educación artística denominadas "Primavera en la Carminio". Las actividades se desarrollarán con acceso libre y gratuito en el establecimiento ubicado en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La iniciativa es impulsada con el objetivo de visibilizar las experiencias didácticas y pedagógicas que se construyen en las aulas y promover instancias de intercambio entre estudiantes y docentes de distintos espacios curriculares.

Durante las cuatro jornadas consecutivas, la institución abrirá sus puertas para transformar el edificio escolar en un punto de encuentro multidisciplinario que abarcará muestras, conciertos, clases abiertas, charlas e intervenciones artísticas.

Esta iniciativa constituye una continuidad histórica de las jornadas que originalmente nacieron bajo la denominación de "Primavera Musical" y que con el transcurso de los años ampliaron su convocatoria e integraron nuevos lenguajes como la danza y el teatro. A través de esta propuesta ampliada, la escuela busca afianzar prácticas escolares asociadas a la expresividad, compartiendo el trabajo realizado en el ciclo lectivo con estudiantes, familias, instituciones educativas y vecinos de la ciudad.

El cierre de las jornadas se concretará el viernes 25 de septiembre a partir de las 20 con la realización de la Peña en la Calle frente al establecimiento. La grilla musical y escénica de la peña contará con las actuaciones de Eufonía, La Quinta Fuerza, el Dúo integrado por Darío Grandolio y Valentín Cosso, Guada Frías, la agrupación Tierra Nativa, el dúo de María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, y la presentación conjunta de Mateo Tano y Marcos Trzuskot. Además, participarán con delegaciones y propuestas invitadas la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Circo Larissa y el Centro Cultural Club Universitario.