Antonio Tardelli presenta en Basavilbaso su libro sobre la biografía de Sergio Montiel

Antonio Tardelli presentará este viernes en Basavilbaso, el libro sobre la biografía de Sergio Montiel.

El periodista Antonio Tardelli presentará este viernes en Basavilbaso su libro “Montiel. La biografía de un caudillo amado y odiado”, una obra dedicada a reconstruir la trayectoria de Sergio Montiel, una de las figuras más gravitantes de la política entrerriana de las últimas décadas. La presentación se realizará desde las 20 en la Biblioteca Popular Luz Obrera, con entrada libre y gratuita.

El libro repasa distintos momentos de la vida del dirigente radical, que gobernó Entre Ríos en dos oportunidades. Entre los episodios abordados aparecen su infancia, atravesada por el asesinato de su padre militar durante el levantamiento correntino encabezado por Gregorio Pomar, y su posterior ascenso dentro de la política provincial.

Tardelli también se detiene en las disputas que Montiel mantuvo con dirigentes como César Jaroslavsky y Jorge Busti, así como en sus diferencias con el presidente Raúl Alfonsín en torno al Pacto de Olivos.

La biografía recorre además sus dos mandatos al frente del Poder Ejecutivo entrerriano, una etapa marcada por decisiones y obras que dejaron una fuerte impronta en la provincia y que, al mismo tiempo, generaron controversias.

La actividad de este viernes en Basavilbaso será una nueva oportunidad para acercarse a esa figura política desde una mirada biográfica y periodística.