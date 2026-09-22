El Centro Cultural Juan L. Ortiz recibió la donación de cuatro obras de Gloria Montoya

Las obras exhibidas acercarán al público parte del legado de una figura fundamental de la cultura entrerriana y, al mismo tiempo, incorporarán las piezas al patrimonio artístico de Paraná. “Soñamos con que cada vez más el arte exprese a la ciudad y la ciudad dé lugar a los artistas”, expresó la intendenta Rosario Romero. Fueron donadas por Mercedes “Mechi” Daneri, hija de la artista.

Los cuadros de las series “Mujeres y Pájaros, Homenaje al Sol y Sol América” se exponen en el hall de la sala mayor del Juan L. Ortiz. Las obras quedaron incorporadas al patrimonio del Centro Cultural, por lo que la exposición tendrá carácter permanente.

La intendenta Romero agradeció especialmente la decisión de la familia de Montoya de donar las obras: “Gloria Montoya marcó un camino, fue una artista nuestra que está presente, que fue maestra de pintores; esta donación enriquece el patrimonio de la ciudad”, expresó y añadió: “Las artes tienen mucha vida en Paraná y nosotros las abrazamos y celebramos que proliferen. Que Gloria esté en la Sala Mayor del Juan L. Ortiz es emocionante”.

La inauguración contó con la participación de estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 12 Provincia del Neuquén, que también fueron parte de la proyección de la animación del cuento “Los soles de mi abuela Gloria” y después hicieron un taller de pintura y arte. La propuesta promueve el encuentro de las nuevas generaciones con la producción de una artista que dejó una profunda huella en la escena cultural de Paraná.

Un legado al alcance de la comunidad

Mechi Daneri, hija de Gloria Montoya, expresó: “Tengo una sensación de muchísima felicidad. Es una manera de que mi madre esté presente en lugares estratégicos de nuestra ciudad, donde las generaciones y el ciudadano puedan venir a disfrutar de las obras”.

También invitó a recuperar y estudiar la trayectoria de los artistas locales. “Son parte de nuestro legado y de nuestra cultura”, reflexionó.

El director del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Fernando Kosiak, valoró que las piezas dejen el ámbito familiar para convertirse en obras disponibles para toda la comunidad: “Que Mechi Daneri haya elegido el Juan L. Ortiz como lugar para donar estas obras es hermoso. Ahora están a la vista para que los gurises puedan verlas y descubrir quién era Gloria Montoya”.

Gloria Montoya (1935-1996) fue artista plástica, poeta, narradora y docente. Nacida y formada en Paraná, desarrolló una producción de fuerte identidad propia y tuvo un papel destacado en la renovación de las artes visuales de la ciudad.