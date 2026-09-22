El festival Guitarras del Mundo llega este fin de semana a Paraná y Victoria

El Consejo Directivo Nacional del Sindicato de Unión del Personal Civil de la Nación y la Seccional Entre Ríos llevan adelante la trigésimo segunda edición ininterrumpida del Festival Guitarras del Mundo, un encuentro itinerante de reconocimiento internacional con apadrinamiento del guitarrista y compositor Juan Falú que este año se desplega en 31 sedes en todo el país. En el territorio provincial, las presentaciones se desarrollarán este sábado 26 de septiembre a las 21 en el Salón Auditorio Juan Domingo Perón de la sede de UPCN en Paraná, ubicada en calle Santa Fe 463, y el domingo 27 de septiembre a las 21 en la Sociedad Italiana de la ciudad de Victoria, ubicada en avenida Congreso 533.

La incorporación de Victoria como nueva sede representa una novedad histórica para la organización del evento en Entre Ríos, ya que suma a la ciudad al circuito de un proyecto que a lo largo de sus 32 ediciones ya ha recorrido ciudades como Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Nogoyá.

La grilla programada para la función del sábado en la capital entrerriana combinará las interpretaciones de figuras locales con destacados referentes nacionales. En el escenario se presentarán el guitarrista Carlos Martínez, reconocido por especializarse en la obra instrumental de autores como Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Víctor Velázquez, Abel Fleury, Carlos Di Fulvio, Francisco Tárrega, Bach, Albéniz y Agustín Barrios, acumulando premios en diversos concursos y grabaciones integrales de compositores nacionales; la guitarrista, cantante y docente Paula Carrizo, enfocada en el folclore, el tango y la música litoraleña junto al cuarteto del pianista Emmanuel Álvarez e integrante del elenco de la obra "Las mujeres de Lorca"; el guitarrista y compositor gualeyo Valentín Cosso, autor del disco solista Partiendo, editor de libros de composiciones originales e integrante del trío Las Guitarras Gualeyas con el que realizó giras por España y Francia; y el acordeonista victoriense Tati Grandolio, exintegrante del grupo de Monchito Merlo, creador de la música para el documental Monchito Viejo Nomas, participante del trío Victoria y colaborador de músicos como Chango Spasiuk, Rudi Flores y Damián Lémes.

Para esta velada, las entradas gratuitas pueden retirarse de forma anticipada en la sede gremial de Santa Fe 463 hasta el jueves, de 8 a 20 y los viernes de 8 a 19.

En lo que respecta a la jornada del domingo en Victoria, la programación artística volverá a contar con la actuación de Carlos Martínez, quien compartirá el escenario con la guitarrista, cantante, arregladora y educadora santafesina Marisa Gallo, referente originaria de Cañada Rosquín con experiencia en formaciones como el Grupo Guarda, José Gago Cuarteto, Mercado - Gallo, el grupo folclórico La Espina y la compañía del cantante Enrique Llopis; e igualmente participará el guitarrista, arreglador y docente victoriense Daniel Gómez, músico de sólida formación en música clásica y popular, intérprete de tango, folclore, jazz y bossa nova, exintegrante del dúo Dos Guitarras de Tango, acompañante del pianista Claudio Méndez y compositor de la banda sonora del largometraje El Gurí.

Para este concierto, los pases gratuitos pueden retirarse previamente en la delegación de UPCN Victoria, ubicada en la esquina de las calles Perón y Montenegro, en el horario de 17 a 20.