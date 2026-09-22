La Eduner invita a disfrutar de una tarde de mates y lecturas al aire libre

La Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 15 la jornada cultural denominada "El arte del encuentro" en inmediaciones de la Plaza Alberdi de la ciudad de Paraná. La iniciativa es organizada en el marco de las celebraciones por el Día del Estudiante, con el propósito de generar un espacio de encuentro al aire libre que promueva la lectura a través de una cata guiada de yerba mate y la lectura de pasajes seleccionados del libro El arte de cebar. El lenguaje del mate, escrito por el ensayista entrerriano Amaro Villanueva y coeditado de manera conjunta por Ediciones UNL y Eduner.

Un libro de Amaro Villanueva sobre el ritual y el lenguaje del mate.

La actividad estará coordinada por la sommelier especializada en yerba mate Andrea Venturini, encargada de guiar al público en una experiencia sensorial destinada a reconocer los atributos y matices de la infusión, acompañada por Alexis Chausovsky en representación del equipo de la editorial universitaria.

Durante el desarrollo del encuentro se compartirán fragmentos de la obra de Villanueva, un autor nacido en la localidad de Gualeguay en el año 1900 y fallecido en Buenos Aires en 1969, recordado por su labor periodística, su producción poética orientada a los aspectos cotidianos de la región y sus estudios ensayísticos sobre la identidad popular. En el año 2010, la editorial de la universidad reunió por primera vez su producción integral a través de la edición de sus Obras Completas en tres volúmenes, publicadas en el marco de la colección editorial denominada Tierra de Letras.

Desde la organización recomiendan concurrir a la plaza con equipo de mate propio.

La actividad será gratuita, destinada a estudiantes y público en general.