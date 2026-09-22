La obra de teatro "La Universal" estará este sábado en Casa Boulevard

El elenco integrado por los actores Antonella Fernández Pabón, Marisa Grassi y Valentín Abuaf presentará este sábado 26 de septiembre a las 21 la obra teatral "La Universal" en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

La propuesta escénica cuenta con texto y dirección de Juan León Abuaf y el vestuario diseñado por Reina Heels, y se desarrollará en el marco de la programación teatral de septiembre, con el objetivo de acercar al público local una comedia dramática centrada en las contradicciones humanas, la nostalgia, la obsesión y las ilusiones que construyen los personajes en torno a una figura omnipresente.

La trama sigue la historia de Delicia, Berta y Fabi, tres personajes sumergidos en una atmósfera de melancolía, envidia e ingenuidad, cuya cotidianeidad se ve atravesada por la influencia de un ser considerado todopoderoso denominado La Universal. A través de un desarrollo, entre la comedia y el delirio, la obra aborda la brecha entre la fascinación popular por una diva y las sospechas de oportunismo frente al caos, aspectos que generan dilemas sobre las apariencias, las estafas y la búsqueda de esperanza frente a escenarios de incertidumbre y desorden.

Las entradas anticipadas para la función tienen un valor de $10.000. En puerta tendrá un costo de $12.000. Para reservas, comunicarse al 343 5439216 (Marisa).