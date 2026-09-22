Leyendo a los clásicos: un espacio para analizar grandes obras de la literatura

La Cátedra de Literatura Argentina I, perteneciente a la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Fhaycs Uader), llevará a cabo el taller denominado "Leyendo a los clásicos" a partir del miércoles 30 de septiembre a las 16:30 en la sede de la Biblioteca Popular del Paraná, ubicada en la calle Buenos Aires 256 de la capital provincial.

La iniciativa propone un espacio de debate para abordar obras fundamentales de la literatura universal y nacional, con el objetivo de fomentar la lectura y la reflexión comunitaria a través del estudio de textos emblemáticos y sus contextos históricos.

Los encuentros se extenderán a lo largo de cuatro jornadas. El primer módulo comenzará el 30 de septiembre bajo el título "¿De qué héroe hablamos? La Odisea de Homero", abordando el poema griego hoy puesto de actualidad a partir de su versión cinematográfica. La segunda cita tendrá lugar el 14 de octubre con la jornada "Un clásico contemporáneo: Alejandra Pizarnik", centrada en el análisis de la obra poética de la autora argentina.

Las últimas dos instancias del ciclo estarán dedicadas a conmemorar el centenario de la publicación de dos piezas de las letras nacionales. El 28 de octubre se dictará el encuentro "100 años de una traición: El juguete rabioso de Roberto Arlt", mientras que el cierre está programado para el 11 de noviembre con el módulo "Nuevos comienzos: Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes".

La inscripción debe realizarse completando este formulario.

La actividad es de acceso libre y está abierta a todo público.