Paraná se sumará a la Ronda de la Paz con un encuentro en el Balneario Municipal

Este sábado, en el Balneario Municipal habrá un encuentro por la Ronda de la Paz.

La actividad se realizará este sábado 26 de septiembre, a las 16, en el Balneario Municipal de Paraná. La propuesta invita a compartir una experiencia de música, movimiento e interacción grupal para promover la convivencia, la solidaridad y el cuidado de la vida. La participación será libre y gratuita.

La iniciativa es impulsada por la Escuela de Biodanza Río Paraná, los facilitadores de Biodanza en Red Costa del Paraná y Casa Pax Cultura–Nodo Paraná. La intención es generar un espacio de encuentro en el que la música, el movimiento y la interacción grupal funcionen como herramientas para trabajar sobre la convivencia, la solidaridad y la aceptación de las diferencias.

La actividad se inscribe en las celebraciones por el Día Internacional de la Paz, que se conmemora cada 21 de septiembre. La fecha fue establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1981 con el propósito de fortalecer los ideales de paz entre los pueblos.

Desde ese punto de partida, la convocatoria en Paraná propone trasladar esa reflexión a los vínculos cotidianos: pensar la paz no solamente como una consigna de alcance global, sino como algo que también se construye en la manera de encontrarse con los demás.

La Ronda de la Paz será una de las herramientas de esa jornada. Se trata de una experiencia lúdica y vivencial que, desde la pedagogía biocéntrica, trabaja con la afectividad y la solidaridad como elementos centrales para una convivencia más armónica.

Paraná se incorpora de esta manera a una propuesta nacional surgida en Rosario y que busca extenderse a distintas ciudades.

La actividad será libre y gratuita. Quienes participen podrán colaborar además con un alimento no perecedero, que será destinado a Suma de Voluntades.

La cita será este sábado 26 de septiembre, a las 16, en el Balneario Municipal de Paraná, Costanera Baja. Para más información se puede consultar la cuenta de Instagram @biodanzaenred.costadelparana.