Urdinarrain festejará su 136 aniversario con distintas actividades

La localidad celebrará 136 años de historia con actividades gratuitas durante todo el sábado.

La ciudad de Urdinarrain, ubicada en el departamento Gualeguaychú, llevará a cabo este sábado 26 de septiembre las celebraciones correspondientes al 136 aniversario de su fundación, mediante una extensa programación que invita a participar a vecinos y público de ciudades aledañas.

La jornada comenzará a las 9 de la mañana con el desplazamiento de los efectivos del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, pertenecientes al Asentamiento Yapeyú, que marcharán desde el edificio municipal hacia la nueva explanada cívica para efectuar el izamiento del pabellón nacional.

Las actividades vespertinas darán inicio a las 15 con el acto inaugural de la obra de Renovación Urbana de la localidad, marco en el cual se ofrecerá una presentación de baile popular integrada por más de 70 bailarines locales.

A continuación, se desarrollará un desfile a lo largo de la avenida Libertad que incluirá el paso de la Banda Militar de Concepción del Uruguay, los Granaderos a Caballo, agrupaciones tradicionalistas y diversas delegaciones de instituciones u organizaciones locales.

El tramo final de los festejos se concentrará en el Parque cívico, donde el público podrá acceder a espectáculos de música en vivo a cargo de distintas agrupaciones musicales, espacios de baile y entretenimientos.

Durante el encuentro se compartirá una torta comunitaria y se cantará el tradicional feliz cumpleaños a la localidad.

El sector gastronómico estará a cargo de los clubes de la localidad.

La entrada será libre y gratuita.