Chefpeare despide "Romeo y Julieta a love in pasta" antes de viajar a África

El Equipo Chefpeare presentará el jueves 1 de octubre a las 21 en la Sala Mayor del Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná una función especial de despedida de "Romeo y Julieta a love in pasta", el espectáculo con el que la compañía integrada por artistas de Entre Ríos y Santa Fe viajará en noviembre a Nairobi, Kenia, para representar a la Argentina en el Kenya International Theatre Festival. La función tendrá además el objetivo de recaudar fondos para afrontar los pasajes, la estadía y otros costos logísticos de una experiencia que marcará la primera participación internacional del grupo.

La obra es una comedia de clown apta para todo público con recomendación a partir de los 9 años y propone una particular versión de la tragedia de William Shakespeare donde dos chefs bilingües preparan una pasta en escena mientras reconstruyen la historia de Romeo y Julieta y entrelazan la literatura, la cocina y el amor.

La llegada a África comenzó, en realidad, con una convocatoria internacional a la que el grupo decidió presentarse entre muchas otras que realiza habitualmente para mover sus proyectos y alcanzar nuevos públicos. Pedro Peterson, actor y productor de Chefpeare, contó en A Quien Corresponda (Radio Plaza) que el grupo suele postular sus espectáculos a festivales nacionales, regionales, locales e internacionales y que, en esta oportunidad, recibió una noticia que los tomó por sorpresa. "Tenemos la satisfacción de haber sido seleccionados en un festival internacional y cuando nos enteramos, saltamos de alegría", relata. La alegría inicial estuvo seguida rápidamente pensar en cómo hacer posible el viaje. "Uno manda muchísimas convocatorias, uno en virtud de mover el proyecto, de poder llegar a otros públicos, hacemos un millón de cosas", explicó.

La noticia abrió entonces una etapa nueva para la compañía. "Nos enteramos que quedamos seleccionados y dijimos 'guau, en África, ¿y ahora qué hacemos?'", recordó. Así es que empezamos a ver las posibilidades de poder cumplir este sueño, de poder darle rienda a esta oportunidad y que no quede solamente en un deseo lejano", cuenta. Para el actor, el esfuerzo económico y organizativo es importante, pero también lo es la oportunidad de abrir un camino poco transitado por compañías de la región. "He estado buscando, hay pocas compañías argentinas, mucho menos entrerrianas, que han estado en suelo africano, entonces creemos que es importante poder ir a abrir nuevos caminos", sostuvo.

El viaje está previsto para noviembre y la compañía se encuentra actualmente en una etapa de preparación que combina los ensayos, la organización del viaje y distintas acciones destinadas a reunir los recursos necesarios. El productor describió el momento con una mezcla de sensaciones: "Ya falta poco, así que bueno, estamos en ese estadio de miedo, de felicidad, de alegría, con todo medio mezclado".

Para afrontar los compromisos económicos, el grupo puso en marcha una campaña de financiamiento a través de la plataforma Cafecito App Chefpeare, mediante la cual se pueden realizar aportes voluntarios, apadrinar localidades del teatro o convertirse en sponsors del proyecto.

Antes de viajar, el grupo realizará entonces una función especial en Paraná, pensada como una despedida de la ciudad y también como una instancia para que quienes todavía no vieron el espectáculo puedan hacerlo.

"Romeo y Julieta a love in pasta" tiene una duración de 45 minutos y tiene como protagonistas dos chefs bilingües que despliegan su cocina ambulante para preparar platos inspirados en las obras de Shakespeare. La propuesta está construida como una comedia física de clown y utiliza la música, el humor y el trabajo corporal para abordar una obra que, en su versión original, es una de las tragedias más conocidas de la literatura. "Es una versión de Romeo y Julieta, pero muy original, se cuenta la historia mientras se cocina una pasta con salsa, en vivo", explicó Peterson.

El actor señaló que aunque Romeo y Julieta es una tragedia y esa dimensión también aparece en el espectáculo, la versión de Chefpeare decidió llevarla hacia la comedia. "Nuestro espectáculo es una comedia y es muy hilarante, muy divertida, muy física y hay mucha música", describió.

Otra de las preocupaciones que aparece ante el viaje es qué sucederá cuando una obra construida a partir de Shakespeare, la cocina, el humor y el amor se encuentre con un público culturalmente diferente al que la compañía conoce. Peterson contó que el propio grupo se está haciendo esa pregunta y que viene intentando conocer un poco más sobre el vínculo que existe en Kenia con la comida y con la literatura, pero admitió que hay aspectos que recién podrán conocer cuando estén allá.

Pero también es cierto que la experiencia previa con públicos muy diferentes les permitió pensar que la obra puede establecer un vínculo más allá de las referencias particulares a Shakespeare. El espectáculo ya fue presentado en escuelas, teatros, barrios populares, plazas públicas y bibliotecas populares, ante espectadores de distintas edades, condiciones sociales y niveles de escolaridad. "El público que ha visto el espectáculo es muy heterogéneo", explicó. Para él, esa diversidad permitió comprobar que algunos de los elementos que aparecen en la obra no dependen exclusivamente de conocer la literatura shakespeariana.

En ese sentido, considera que la comida ocupa un lugar importante porque se trata de una experiencia vinculada con la vida cotidiana y con algo que comparten las personas más allá de sus diferencias culturales. "El vínculo con la alimentación, con el hecho de hacer comida, todo lo que se implica al cocinar, y eso sumado a la música, el humor y el amor pueden exceder las palabras", afirmó, aunque de todos modos aclaró que esa expectativa todavía deberá comprobarse en el terreno. "Ahora podemos decirlo, lo imaginamos y ojalá que esto se confirme una vez pisado el suelo africano".

La participación en Kenia también puede ser el primer paso de una agenda internacional más amplia. Peterson contó que el grupo ya trazó vínculos con España, Italia y el Reino Unido, aunque por el momento se trata de posibilidades en proceso de definición. "Se están cerrando algunas fechas en escuelas, universidades, pero todavía no está nada confirmado", aclaró. A eso se suma la posibilidad de viajar a la India, donde existe el interés de presentar el espectáculo en alguna institución. La idea sería llegar allá hacia fines de noviembre y eventualmente continuar durante diciembre. "Nosotros confiamos y sentimos que esta es la primera vez y que no va a ser la última", expresó.

Además, el actor desea que está experiencia particular de Chefpeare en realidad pueda abrir puertas para otros artistas y compañías del país, y especialmente de Entre Ríos.

El Equipo Chefpeare nació a comienzos de 2018 con el propósito de investigar el legado histórico y cultural de William Shakespeare y, a partir de ello comenzó a elaborar piezas plurilingües. Con el paso de los años, ese trabajo derivó en distintas propuestas teatrales y en una búsqueda sostenida por acercar la literatura clásica a distintos públicos.

Ahora, "Romeo y Julieta a love in pasta" se prepara para salir del país por primera vez y llegar al Kenya International Theatre Festival. Antes de emprender ese viaje, el grupo volverá a presentarse en Paraná, en una función que tiene el carácter de despedida pero también la finalidad de reunir parte de los recursos que todavía necesitan para hacer posible la aventura.

Las entradas anticipadas para la función en Paraná tienen un costo de $15.000 para el público general, mientras que los estudiantes, jubilados y docentes podrán acceder a un valor de $12.000. En puerta, el costo será de $20.000. por reservas, comunicarse al 343 4689434.