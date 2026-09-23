El ciclo Un Domingo de Teatro llega a La Paz con la obra "Medea va", del grupo La Rueda Teatro. Será este domingo 27 de septiembre a las 19:30 en la Cooperativa Cultural Cabayú Cuatiá (Gran Malvina y Soledad 1) de La Paz.

La obra es una versión libre de la tragedia clásica de Eurípides, pero la impronta pasa por una pregunta: ¿quién escribe nuestros destinos? Con un halo onírico y litoraleño, el espectáculo hace una elipsis narrativa para poner el foco en el final del derrotero de Medea y Jasón. La obra es dinámica, los diálogos son precisos, todo lleva a la acción y a la carga sígnica, citando –de vez en cuando– a Juan L. Ortiz, Alfonsina Storni y otros grandes autores argentinos.

Actúan: Romina Fuentes, Daniela Osella y Pablo Vallejo. Dramaturgia y dirección general: Edgardo Dib.

La Rueda Teatro es un grupo que trabaja la investigación escénica. Realiza espectáculos que combinan lenguajes artísticos anclados siempre en la creación colectiva.

El ciclo Un Domingo de Teatro es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual de actividades que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en toda la provincia. Esta función es organizada junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier) y el Gobierno de La Paz.