El Coro de Ciencias Económicas celebra 25 años de trayectoria

El Coro de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos presentará un concierto especial por la celebración de sus 25 años de trayectoria este viernes 25 de septiembre a las 21 en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en la calle 25 de Junio 54 de la ciudad de Paraná.

El encuentro musical reunirá a coreutas, exintegrantes y directores invitados con el objetivo de conmemorar las dos décadas y media de trabajo ininterrumpido en la formación vocal y la difusión del repertorio coral en la provincia.

En la actualidad, la agrupación está conformada por integrantes procedentes de todos los claustros de la Facultad de Ciencias Económicas, aficionados al canto y miembros de la comunidad general, manteniendo desde el año 2002 la dirección del profesor Eduardo Retamar. A lo largo de sus 25 años de trayectoria en la escena de Entre Ríos y otras provincias del país, el grupo sirvió como espacio de formación integral para más de 40 profesionales de la música, la dirección y el canto, abordando un repertorio diverso que incluye obras populares, piezas del rock nacional argentino, composiciones clásicas y del cancionero universal.

Entre las actuaciones más significativas acumuladas en la historia del organismo coral figuran el Concierto Sinfónico-Coral junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos realizado en la Catedral de Paraná, las presentaciones compartidas con el grupo vocal Opus 4 en las localidades de Mina Clavero en Córdoba y en el propio Teatro Municipal 3 de Febrero, y los conciertos junto al tenor lírico de proyección internacional Darío Schmunck.

Durante la velada se brindará un reconocimiento especial a las distintas camadas de condiscípulos que formaron parte del elenco a lo largo de sus 25 años de historia académica y cultural, y a las autoridades e instituciones que acompañaron el desarrollo del proyecto.

La entrada será libre y gratuita.