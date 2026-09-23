El violinista Roberto Rutkauskas dictará una masterclass gratuita

La Cátedra de Violín de nivel superior de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, en colaboración conjunta con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, llevará a cabo este jueves 24 de septiembre un espacio pedagógico e interpretativo de formato masterclass a cargo del concertino y violinista argentino Roberto Rutkauskas. La jornada se desarrollará entre las 19:30 y las 22.

El instrumentista a cargo de la disertación nació en la ciudad de Buenos Aires en el seno de una familia de músicos, iniciando la práctica del violín desde una edad temprana para ofrecer su primer recital solista a los cinco años y debutar formalmente con acompañamiento orquestal a los nueve años. En esa etapa inicial ejecutó piezas frente al violonchelista Mstislav Rostropovich, gestión que derivó en la obtención de una beca de formación otorgada por el Mozarteum Argentino para perfeccionar sus conocimientos bajo la tutela del maestro Ljerko Spiller, sumando además los conocimientos del violinista Ivry Gitlis.

En el año 2003, a los 21 años de edad, ganó por concurso de oposición el cargo de concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, posicionándose como el músico más joven en ocupar dicho puesto en la trayectoria de esa institución, función que desempeñó durante doce años de manera paralela a su rol como solista junto a agrupaciones sudamericanas y como fundador del Cuarteto Vivace con el que desarrolló actividad de cámara por más de una década.

Desde el año 2006, Rutkauskas orientó su especialización hacia el repertorio del Barroco, el Clasicismo y el Romanticismo. Esto le permitió colaborar con directores de trayectoria internacional como Marc Minkowski, Francois Xavier Roth, Rinaldo Alessandrini, Gianluca Capuano y Andrés Gabetta.

En la actualidad se desempeña como integrante de elencos estables y ensambles europeos entre los que se destacan Les Musiciens du Louvre, Les Musiciens du Prince de Mónaco, Gabetta Consort, Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles, Les Siècles, Café Zimmermann, Concerto Köln y Modelo 62, profundizando paralelamente la dirección orquestal tras formarse con Rodolfo Fischer en Suiza y con el director Luis Gorelik.

En ese rol directivo estuvo al frente de la Orquesta de Cámara de Valdivia, la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, organismo con el cual mantiene una agenda programada de conciertos para los próximos tres años enfocada en el abordaje y revisión estilística del período clásico y del primer romanticismo.

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