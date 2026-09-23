La Salita de Perón estrena el ciclo La hora de la novela con dos obras del elenco Enredados

Este jueves a las 20.30 en La Salita de Perón comienza un nuevo ciclo teatral, La hora de la novela.

El nuevo ciclo comenzará este jueves 24, a las 20.30, con “Flausina, la de esos López” y “El Solitario”. La propuesta combina teatro, vino y empanadas en un formato pensado para recuperar el rito de compartir historias. La entrada será libre y la salida, a la gorra.

La Salita de Perón pondrá en marcha este jueves 24 un nuevo ciclo teatral: “La hora de la novela”, una propuesta que busca recuperar el tiempo compartido alrededor de una historia, pero con el teatro como hecho vivo.

La primera jornada tendrá como invitados a integrantes del elenco elisense Enredados, que presentarán “Flausina, la de esos López” y “El Solitario”. La función comenzará a las 20.30 en Presidente Perón 648.

La idea del ciclo es recrear, en clave teatral, aquel hábito de reunirse para escuchar o mirar historias, con una copa de vino y empanadas, pero trasladado a una sala y al encuentro directo entre intérpretes y público.

“Flausina, la de esos López”, escrita por Eduardo Velázquez, trabaja sobre historias atravesadas por la violencia, los mandatos familiares y el machismo transmitido de generación en generación.

En una de sus partes, la obra sigue la vida de un niño y luego adolescente sometido a la tiranía paterna y a un modelo de masculinidad construido desde la imposición y el rigor.

En el segundo bloque aparece Flausina, interpretada por Marcela Mesaros, también cantante. El personaje reconstruye una infancia interrumpida, matrimonios y vínculos forzados, maternidades y viudez, hasta llegar a un proceso de autonomía y afirmación personal. Su recorrido desemboca en una frase que condensa buena parte de esa búsqueda: “Quiero el buen bocado que desde niñita la vida me privó”.

La otra propuesta de la noche será “El Solitario”, un unipersonal basado en cuentos de Horacio Quiroga. El río, la selva, la soledad, el misterio y las obsesiones humanas aparecen como elementos centrales de una puesta que trabaja sobre la tensión entre el amor y la muerte.

El encuentro será este jueves 24, a las 20.30, en La Salita de Perón, Presidente Perón 648. La entrada será libre y la salida, a la gorra. Las reservas pueden realizarse al 343 4285365.