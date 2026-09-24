Casa Boulevard recibe una función de "El muerto que baila"

El elenco artístico integrado por los actores y bailarines Constanza Sampietro, Maximiliano Boyero y Gustavo Bendersky llevará a cabo la representación del espectáculo de danza teatro titulado "El muerto que baila" este viernes 25 de septiembre a las 21 en la Sala Metamorfosis de Casa Boulevard, espacio cultural ubicado en la calle Ituzaingó 80 de la ciudad de Paraná.

La función busca presentar al público una adaptación libre basada en la novela Doña Flor y sus dos maridos del escritor brasileño Jorge Amado. La propuesta indaga en los lenguajes corporales y teatrales para abordar temáticas vinculadas a los lazos afectivos, el luto y las tradiciones festivas.

La trama del espectáculo se sitúa en un contexto de bailes populares, adorno de guirnaldas y celebraciones de carnaval donde, al ritmo del fuelle y el guitarrón, se entrecruzan distintas clases sociales y personajes característicos del ámbito folclórico. En ese marco, se despliega un relato vertebrado por amores, pasiones, reuniones festivas, muerte y traición, situando a la danza enlazada como el vehículo expresivo para tejer las relaciones entre los personajes hasta confrontar la disyuntiva entre el recato y la pasión.

La obra surge a partir de una idea original concebida por Constanza Sampietro y Andrés Vega, en la que decidieron articular la interpretación actoral con elementos provenientes de la danza, el arte circense, el teatro, la técnica de clown y las artes plásticas.

La función tendrá un valor de $12.000. Por reservas, comunicarse al 343 4154733.