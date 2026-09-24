El empresario teatral: una sátira sobre el mundo del espectáculo

La comedia de Mozart llega a la Casa de la Cultura.

La compañía artística Les Arts Argentina llevará a cabo la representación de la ópera cómica "El empresario teatral", obra compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart, el próximo sábado 3 de octubre a las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (9 de Julio y Carbó) de Paraná. La puesta en escena pretende acercar al público local un espacio de entretenimiento familiar y acercamiento al género lírico mediante una comedia breve y fresca que satiriza los egos, las ambiciones y los conflictos propios del ámbito escénico.

La propuesta escénica constituye una interpretación libre desarrollada por la compañía sobre el texto original de Mozart, cuya trama argumental se centra en las peripecias de un atribulado empresario que intenta conformar una compañía de ópera mientras enfrenta las exigencias, rivalidades y extravagancias de dos divas dispuestas a competir por el rol protagónico de la producción.

A lo largo del desarrollo dramático se suceden discusiones absurdas y situaciones disparatadas acompañadas por la música lírica interpretada en vivo, lo que ofrece una mirada irónica sobre el detrás de escena de las producciones teatrales.

El elenco artístico responsable de dar vida a los personajes está integrado por los intérpretes Julián Herdt, Héctor Onetto, Sofía Biole y Micaela Musto, acompañados en la ejecución instrumental por el pianista Franco Broggi.

Las entradas pueden gestionarse a través del 343 5334134 o a través de este enlace.