"El Orbe", una obra de teatro sobre padecimientos mentales

Carolina Torres interpretará el monólogo "El Orbe" en el marco del II Congreso Nacional de Salud Mental.

La actriz y estudiante avanzada del Profesorado de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Carolina Torres, llevará a cabo la representación del monólogo "El Orbe" este viernes 25 de septiembre a las 17:30 en el Aula 11 de la Escuela Normal de Paraná.

La presentación se desarrollará dentro de la programación de actividades artísticas comunitarias del II Congreso Nacional de Salud Mental, con el objetivo de generar un espacio de intersección entre el hecho artístico, el ámbito académico y la reflexión colectiva respecto a la salud mental.

La pieza dramática es un monólogo que surge y se desprende de la selección del Festival Nacional Uaifai 2026, una iniciativa de teatro independiente y de alcance federal fundamentada en la colección de textos dramáticos denominada Microchip.

La obra se plantea como un dispositivo y una herramienta de intervención que busca sensibilizar e invitar al espectador a empatizar con las vivencias de la protagonista, promoviendo la resiliencia y abriendo líneas de debate orientadas a profesionales de la salud, trabajadores de la educación y público general.

La ficha técnica de la producción está compuesta por la dramaturgia de Irene Alejandra Hocher, licenciada en Gestión Educativa, profesora y autora del Litoral, y la dirección escénica está a cargo de Dimas Santillan, integrante del Profesorado de Teatro. La realización del vestuario contó con la colaboración de la Sastrería Teatral Municipal Lady Mainardi.

La entrada será gratuita y está destinada al público en general.