Habrá un festival cultural y musical por los 50 años de la Noche de los Lápices

El Almacén de los 33 será sede del Festival por los pibes de ayer.

El Movimiento de Unidad Secundaria llevará a cabo el Festival por los pibes de ayer este domingo 27 de septiembre a partir de las 16 en el espacio cultural Almacén de los 33, ubicado en la intersección de las calles Bavio y Courreges de la ciudad de Paraná.

La jornada artística tiene como propósito conmemorar los cincuenta años de la Noche de los Lápices, reivindicando la memoria de los estudiantes secundarios desaparecidos durante la última dictadura militar y generando un espacio de manifestación pública en defensa de la educación pública frente a las políticas implementadas por el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei.

La convocatoria permanece abierta para la participación activa de artistas, músicos, poetas y realizadores culturales de la región que deseen sumarse a la grilla de actividades programadas para la tarde del domingo.

Las personas interesadas en formar parte del escenario o presentar sus producciones artísticas durante el encuentro pueden inscribirse de manera previa completando este formulario.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca dar continuidad al reclamo histórico por los Derechos Humanos y la Memoria, Verdad y Justicia a través de distintos lenguajes expresivos, tales como la música, la recitación poética y la plástica.

La actividad se suma a la agenda de acciones conmemorativas impulsadas por agrupaciones estudiantiles y colectivos culturales en la capital provincial durante el mes de septiembre, que buscan promover el debate sobre la vigencia de las demandas educativas y la preservación del patrimonio histórico de las juventudes argentinas.

La actividad tendrá modalidad de entrada gratuita y contribución voluntaria mediante salida a la gorra.