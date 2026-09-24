Martín Caparrós inaugurará la Feria del Libro 2027 que se realizará el jueves 22 de abril al lunes 10 de mayo

Si es cierto que siempre se vuelve al “primer amor”, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará en La Rural del jueves 22 de abril al lunes 10 de mayo en 2027, decidió que el escritor y cronista Martín Caparrós, que vive en Madrid (España) hace más de trece años, esté a cargo del discurso inaugural de la 51 edición, que tendrá a España como país invitado de honor.

Después de experimentar con el formato de una charla literaria este año, en la que participaron tres escritoras (Leila Guerriero, Selva Almada, Gabriela Cabezón Cámara, moderada por María O’Donnell), la Fundación El Libro (FEL), la entidad organizadora de la feria, optó por continuar con la tradición del discurso inaugural, que casi se ha convertido en un género literario en sí mismo, como señaló el director general de la FEL, Ezequiel Martínez, durante el lanzamiento de la Feria del próximo año en la Biblioteca Nacional, consignó el diario Página/12.

Caparrós estuvo en julio del año pasado en Argentina, cuando recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Martín es nuestro Balzac”, lo definió el escritor Daniel Guebel, que estuvo a cargo de la laudatio al autor de “La Historia”, “A quien corresponda”, “Los Living”, “Larga distancia”, “El hambre”, “Ñamérica” y “La voluntad”. Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina, coescrito con Eduardo Anguita, entre otros libros. De su producción más reciente se destaca “Antes que nada”, libro de memorias atravesado por la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que le diagnosticaron a mediados de 2022.

El ganador de los premios Planeta y Herralde de novela, el premio Roger Caillois y los premios Rey de España, Moors Cabot y Ortega y Gasset de periodismo, entre tantos otros reconocimientos, reflexionó sobre lo que implica vivir en una sociedad donde el rencor y la crueldad son valores victoriosos, cuando recibió el Doctor Honoris Causa de la UBA.

“Me duele volver a un país donde quince millones de personas eligieron a un gritón desquiciado, el seguidor de un perro muerto, un sujeto tan desagradable, tan primario, para que los representara -dijo Caparrós en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA-. Parece que millones y millones de argentinos se sienten sintetizados por este señor que vocifera, amenaza y maltrata. Este señor que no puede imaginar o soportar que nadie más tenga razón. Este señor que odia a los distintos y convoca a ultimarlos. Este señor que teme tanto a la cultura y la ataca por todos los medios posibles. Yo nunca creí que mi país tuviera tanto odio, nunca creí que fuera así. Siempre supuse que la Argentina era otra cosa; ahora, por decisión de sus grandes mayorías, parece ser un país que se ensaña con sus débiles y por eso se hunde en su fracaso”, consignó el diario Página/12.

El embajador español Joaquín María de Arístegui afirmó que es “un honor y orgullo” que España sea el segundo país invitado de honor después de Perú. Demasiado temprano para dar nombres, el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, anunció en un video que más de cincuenta escritores, editores y artistas viajarán a la Argentina, “el tercer destino mundial de exportaciones de libros españoles”. En 2027 se celebrará el centenario de la Generación del 27 española, integrada por Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas y Dámaso Alonso, entre otros. El lema de la participación de España en la Feria de Buenos Aires será “El poder de las letras: memoria, exilio y democracia”.

El presidente de la FEL, Christian Rainone, recordó que hay una caída de las ventas en las librerías, “un dato que nos obliga a redoblar nuestro compromiso: la Feria tiene que ser una plataforma que impulse la lectura y la compra de libros los otros once meses del año”. Rainone reconoció que el contexto económico “no es favorable” y que la industria editorial lo siente. “Pero el libro es mucho más que un bien económico: es un bien cultural, social y democrático. Por eso la Fundación seguirá siendo un espacio de interlocución activa para defender políticas que fortalezcan al sector”, agregó y precisó que España, el país invitado de honor en 2027, es “el principal socio editorial de la Argentina, la puerta de entrada natural de nuestros autores al mercado europeo y de habla hispana, una industria hermana con la que compartimos lengua, historia y desafíos”.

En representación del gobierno porteño, Hernán Lombardi, ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, anunció una exención del impuesto del ABL para las librerías porteñas durante el primer semestre del próximo año.

El escritor que tiene más de 45 libros publicados y que está escribiendo “más que nunca” desde que supo que tiene ELA tendrá la palabra inaugural. Caparrós no se caracteriza por decir lo que la mayoría espera escuchar. De un tiempo a esta parte, en el centro de sus críticas está “este señor” (Javier Milei), cuyo nombre y apellido no suele pronunciar, “que odia a los distintos y convoca a ultimarlos”.