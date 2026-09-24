Músicos locales acompañarán al público en una noche de tango y micrófono abierto

La Cantina Ferrero organiza para este viernes 25 de septiembre a las 21 una velada especial del ciclo de tango con micrófono abierto titulado "Si lo sabe cante" en el espacio ubicado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La propuesta, orientada a celebrar la llegada de la temporada primaveral, busca brindar un espacio de encuentro y participación donde el público pueda sumarse a cantar en el escenario acompañados por formaciones en vivo.

La grilla artística de la noche contará con las actuaciones en vivo de las agrupaciones Arrabaleras, integrada por las cantantes Ángela Herrera y Silvina Badano, y Tango Entrerriano, formación compuesta por los músicos Martín Carrere, Juan Penas y Santiago Weber.

Además de los conciertos programados por ambas agrupaciones, el público presente dispondrá de una carta con treinta títulos de tangos clásicos para seleccionar e interpretar de forma individual en el escenario principal.

Durante la velada, el espacio ofrecerá su habitual servicio de gastronomía.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que la tarifa en puerta el día de la presentación costará $15.000. Por reservas, comunicarse al 343 5069799.