Agustina Aguilar ofrecerá funciones en Santa Fe y Paraná

La comediante y actriz Agustina Aguilar exhibirá su nuevo espectáculo unipersonal de stand up titulado "Casi Presente" en las ciudades de Paraná y Santa Fe durante su recorrido regional, con una función confirmada en la capital santafesina para este sábado 26 de septiembre a las 21 en el Centro Cultural Roma (San Jerónimo 2673), y una presentación al día siguiente en la capital entrerriana el domingo 27 de septiembre a las 21 en el espacio cultural Tierra Bomba (Urquiza 1214).

En esta nueva propuesta escénica, la artista revisita anécdotas de su infancia, vivencias familiares y situaciones absurdas vinculadas al crecimiento en una época predominantemente analógica y más simple, en contraste con los comportamientos de la actualidad.

Nacida el 27 de mayo de 1989 en la localidad bonaerense de Tigre, donde creció y reside actualmente, Aguilar egresó de la carrera de Publicidad en 2009 e inició su trayectoria humorística en 2011 tras formarse con referentes del género como Pablo Picotto, Juan Barraza y Martín Pugliese. Quedando seleccionada para integrar el Festival Ciudad Emergente en las ediciones de 2012, 2014 y 2017, la artista estrenó en 2017 su primer unipersonal denominado "Esto tampoco me hace feliz", emprendiendo posteriormente giras por Argentina, Chile, Uruguay y España, donde intervino en el Barcelona Comedy Club y el Madrid Comedy Club.

Su trayectoria abarca además participaciones televisivas en los programas La Noche por C5N y Hora de Reír en Canal 9, sumado a una proyección masiva en plataformas digitales iniciada en 2022 que consolidó el estreno de sus espectáculos "The Agustina Show" en 2023 y "Metanoia" en 2024.

La actividad reciente de la comediante incluye el lanzamiento realizado en abril de este año de su primer especial transmitido a través de YouTube, titulado "Especial 15 años de stand up - Lo bueno, lo raro y lo viejo". Además, durante la Temporada 2026 formó parte del elenco de la producción cinematográfica Yo, narciso, largometraje dirigido y coprotagonizado por Adrián Suar junto a las actuaciones de Natalia Oreiro y Moria Casán.

Las entradas para Santa Fe y Paraná están disponibles en este enlace.