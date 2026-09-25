Concepción del Uruguay recibe una nueva edición de la Expo Rural

La Sociedad Rural de Concepción del Uruguay llevará a cabo la Expo Rural durante los días viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el predio ferial ubicado sobre la Autovía 14, a la altura del kilómetro 132. La actividad fue declarada de Interés Provincial por la Cámara de Diputados de Entre Ríos y de Interés Municipal por la Municipalidad de Concepción del Uruguay.

La iniciativa consiste en una exposición de carácter rural, industrial, comercial y avícola que busca reunir al sector productivo con la comunidad urbana mediante la exhibición de maquinarias, servicios, ganadería y emprendimientos regionales, complementada con jornadas gastronómicas, recreativas y espectáculos musicales en vivo.

El evento se desarrollará en un escenario que busca emular el impacto de su entrega anterior, la cual registró la asistencia de miles de personas, la participación de más de 150 expositores y un volumen destacado de acuerdos comerciales y transacciones vinculadas al agro y la industria.

Para esta edición 2026, la propuesta contempla sectores de recorrido libre para familias, amigos y productores interesados en conocer las novedades tecnológicas y comerciales del ámbito agropecuario.

La programación musical y artística dará inicio durante la tarde del sábado a partir de las 14, con la presentación sobre el escenario de las agrupaciones y solistas Itá Hú, Sandra Apeseche, Los Concepcioneros, Latin Show, Grupo Eros y Grupo Sentimientos.

Para el domingo, las actividades sobre el escenario comenzarán a las 13 e incluirá las actuaciones del Ballet Méraki, la agrupación Siempre Verde, el grupo Sube la Mano, el Conjunto Itay, El Pato Viganoni y el cierre a cargo de Modo Fun.

El valor de ingreso es de $5.000.