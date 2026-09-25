El Mes de la Catalanidad continúa en Paraná con una charla sobre inmigración y arraigo

El Casal de Catalunya de Paraná realizará este viernes desde las 18,30, un encuentro en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón.

El Casal de Catalunya de Paraná realizará este viernes 25 de septiembre una nueva actividad por el Mes de la Catalanidad. El encuentro será a las 18.30, en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón e incluirá una charla del profesor Juan Damián Capdevila, una muestra por los 30 años de la institución y un brindis de cierre. La entrada es libre y gratuita.

Las celebraciones por el Mes de la Catalanidad continúan este viernes en Paraná con una propuesta que pone el foco en las historias de inmigración, trabajo y arraigo que vinculan a Catalunya con Entre Ríos.

La actividad se realizará desde las 18.30 en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, ubicado en Buenos Aires 286, y tendrá como eje la charla “De Catalunya a Entre Ríos. Historias de inmigración, trabajo y arraigo”, a cargo del profesor de Historia Juan Damián Capdevila.

La jornada incluirá además una exposición por el 30° aniversario del Casal de Catalunya de Paraná, institución que viene desarrollando distintas actividades durante septiembre para celebrar la cultura y la historia catalanas en la ciudad.

El encuentro busca recuperar parte de la memoria de quienes llegaron desde Catalunya y construyeron su vida en Entre Ríos, poniendo en diálogo esas experiencias con los procesos de integración, trabajo y pertenencia que fueron dejando huella en la comunidad.

Al finalizar la charla y la recorrida por la muestra habrá un brindis de celebración. La actividad cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y el acompañamiento del Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón. La entrada será libre y gratuita.