Jorge Araujo recorrerá 30 años de música en una noche especial en Paraná

El exbaterista de Divididos se presentará este viernes 25 de septiembre, a las 21, en Tierra Bomba. La propuesta combinará escucha de discos, conversación con el público y un show en vivo en el que Araujo pasará por la batería, la guitarra, el cajón y la voz.

Jorge Araujo llegará este viernes a Paraná con una presentación que propone recorrer tres décadas de canciones, discos e historias. El músico, que integró Divididos entre 1995 y 2004, será protagonista de una nueva Peña Bomba en Tierra Bomba, con un formato que irá más allá del concierto tradicional.

La cita será desde las 21 en Urquiza 1.214. Durante la noche habrá escucha de discos, una charla con Araujo y un show en vivo en el que repasará diferentes momentos de su carrera, acompañado por músicos paranaenses. El ingreso será sin cargo hasta las 22.30.

El paso de Araujo por Divididos ocupa un lugar central en ese recorrido. Durante sus nueve años en la banda grabó Gol de mujer, Narigón del siglo y Vengo del placard de otro, tres discos que corresponden a una etapa importante en la historia del grupo.

Después de su salida de Divididos, fundó Gran Martell, proyecto en el que amplió su lugar como músico para asumir también la voz y la composición. Más tarde desarrolló su carrera solista e integró el Lito Vitale Cuarteto, sumando nuevas experiencias a un recorrido que nunca quedó limitado a la batería.

A lo largo de esos años compartió escenarios y proyectos con músicos como Luis Alberto Spinetta, León Gieco, Pappo, Javier Malosetti y Jaime Torres, entre otros.

La propuesta de este viernes permitirá escuchar parte de esa historia desde un formato cercano. Araujo tocará batería, pero también guitarra y cajón, cantará y conversará con el público sobre los discos y las experiencias que fueron marcando su recorrido.

Peña Bomba será este viernes 25 de septiembre, desde las 21, en Tierra Bomba, Urquiza 1.214. El ingreso será gratuito hasta las 22.30.