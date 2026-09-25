"La audición": una obra que aborda los límites del poder en el mundo artístico

"La audición. Habitando la sombra" es la nueva propuesta del Grupo Eclíptica Teatral, un thriller de suspenso psicológico que aborda el abuso de poder, la manipulación y la vulnerabilidad dentro del ámbito artístico. La obra se presentará este domingo 27 a las 20 en el Centro Cultural La Hendija (Gualeguaychú 171).

La propuesta parte de una situación que rápidamente pueden reconocer quienes transitan los espacios de formación y producción artística –la necesidad de conseguir un papel, una oportunidad o un lugar de trabajo— y la lleva hacia un terreno en el que las exigencias comienzan a borrar los límites entre lo personal o lo profesional.

La historia tiene como protagonista a Sofía, una joven actriz que está dispuesta a todo para conseguir el papel principal en la nueva película. Lo que parece una audición común y corriente, a puertas cerradas, comienza a transformarse a medida que avanzan los días y las pruebas que debe atravesar la protagonista. El proceso pierde progresivamente su propósito original y se convierte en un juego de violencia psicológica y encierro, en el que se vuelve cada vez más difícil distinguir entre la entrega necesaria para un trabajo artístico y la autodestrucción.

Luna Saavedra Andreotti, profesora de teatro y directora de la obra, explicó que el punto de partida estuvo relacionado justamente con el deseo de trabajar sobre el suspenso y el terror. "Teníamos el deseo de trabajar con el género, que no es muy fácil en el universo teatral porque es muy complejo", contó. En lugar de recurrir a monstruos, efectos especiales o elementos propios del terror como aparece en las películas, el grupo decidió avanzar hacia una forma de suspenso que genera incomodidad en quien observa. "Fuimos acomodando todo al terror más actual, que trabaja desde lo psicológico, que genera incomodidad, que buscamos que esa incomodidad se traslade al espectador", explicó.

Ese objetivo terminó convirtiéndose en uno de los principales disparadores de la obra. La idea no era solamente contar una situación de abuso de poder, sino construir teatralmente una experiencia que permitiera al público percibir parte de la tensión que atraviesa el personaje. Para hacerlo, el grupo tomó como punto de partida situaciones vinculadas con el propio universo teatral y con experiencias que las integrantes atravesaron durante sus recorridos como artistas.

En ese sentido, explicó que existen situaciones en las que las exigencias vinculadas con el trabajo artístico pueden exceder los límites. "Las exigencias por obtener un papel, por trabajar en un puesto, en un rol, son cosas que nos han pasado en lo personal, eso de tener maestros donde nos han pedido o nos han solicitado cosas que van por fuera de la lógica", sostuvo. Y agregó: "Como somos actrices o actores, se nos concibe que debemos entregarnos en cuerpo y alma a los papeles".

La obra toma ese mecanismo y lo lleva a una situación concreta. Sofía es convocada por la Señora M, una directora de cine que busca a una actriz para interpretar un personaje en su nueva película. La protagonista comienza a atravesar distintas pruebas que se desarrollan durante varios días donde cada vez se ve más expuesta.

Según explicó la directora, "hay muchos maestros, tanto hombres como mujeres, que dentro de esos roles se han situado utilizando el poder como excusa para solicitar a los artistas un trabajo exigente".

Por eso, la intención es que "el público pueda empatizar con lo que ve, porque quizás algún jefe en el trabajo también fue exigente, porque quizás en alguna visita a un médico nos ha solicitado exponernos y nunca se debate si está bien o mal", señaló y planteó que muchas veces las personas aceptan determinadas demandas porque consideran que forman parte de lo que corresponde hacer en ese espacio.

Por esa razón, "La audición" busca que el público se acerque principalmente a la experiencia de Sofía. La intención es que pueda reconocer la incomodidad que atraviesa el personaje a medida que las pruebas avanzan y las reglas de la situación dejan de ser claras.

Luna Saavedra Andreotti actualmente vive en Madrid y dirige el proyecto a distancia, mientras las actrices desarrollan los ensayos de manera presencial. Su recorrido de formación incluye el título de profesora de teatro en la Escuela Provincial de Teatro de la ciudad de Santa Fe y estudios como promotora sociocultural y gestora cultural de la UNER de Paraná. Además, lleva 11 años trabajando con el Grupo Eclíptica Teatral en la escena litoraleña, principalmente en Santa Fe y Paraná.

Las entradas podrán adquirirse en boletería antes de la función.