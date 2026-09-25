La Sala Rubén Noble recibirá una nueva jornada de proyección de cine y debate

La Asociación Mariano Moreno llevará a cabo una nueva jornada de su ciclo de cine el lunes 28 de septiembre en el horario de 18 a 20:30 en la Sala Rubén Noble del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos, situada en la calle Gregoria Matorras 861 de la ciudad de Paraná.

La actividad tiene como propósito generar un espacio de encuentro, debate y apreciación cinematográfica mediante la proyección del largometraje japonés Una pastelería en Tokio, dirigido por la realizadora Naomi Kawase en el año 2015. El encuentro estará conducido por el comunicador y especialista Franco Giorda, encargado de la presentación del filme y de moderar el diálogo posterior.

La trama de la película se centra en la historia de Sentaro, un reservado panadero golpeado por una deuda económica pesada y en constante aumento, quien administra un pequeño puesto de venta de dorayaki, los pastelitos rellenos de pasta de frijol rojo, durante la temporada de floración de los cerezos en la ciudad de Tokio.

Su rutina diaria cambia de manera abrupta ante la aparición de Tokue, una simpática y misteriosa anciana que se presenta en el establecimiento solicitando empleo. Tras una negativa inicial fundada en las dificultades financieras del negocio, la anciana regresa al día siguiente ofreciéndole una muestra de su pasta casera de frijol rojo, cuyo sabor convence al pastelero de contratarla.

La iniciativa forma parte de las acciones culturales destinadas a promover el acceso a obras representativas del cine internacional en espacios comunitarios de la capital provincial.

La entrada será libre y gratuita.