La Santa Fe Jazz Ensamble cerrará en Paraná el 4° Congreso de Canto Popular

La histórica big band santafesina se presentará el sábado 10 de octubre, a las 21, en el auditorio Walter Heinze de la UADER. Compartirá escenario con cuatro cantantes vinculadas a la carrera de Canto Popular y ofrecerá un repertorio centrado en el swing.

La Santa Fe Jazz Ensamble llegará a Paraná el sábado 10 de octubre para cerrar la cuarta edición del Congreso de Canto Popular que organiza la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER.

El concierto será a las 21 en el auditorio Walter Heinze, ubicado en Italia 61, y tendrá como invitadas a cuatro cantantes vinculadas con la carrera: Zoe Calvo y Shirley Warlet, de Paraná; Lucía Escobar, concordiense radicada en Santa Fe; y Lucía Ferrando, de Santa Fe. La propuesta estará centrada en un repertorio de swing.

La Santa Fe Jazz Ensamble fue creada en 1981 y es una de las formaciones más longevas del género en el país. Su repertorio combina arreglos de grandes orquestas de jazz de distintas épocas con composiciones contemporáneas y trabajos especiales.

A lo largo de más de cuatro décadas compartió escenarios con figuras de la escena nacional e internacional y participó en festivales de jazz de Valparaíso, Punta del Este, Viña del Mar, Buenos Aires y Asunción, entre otros. Por sus atriles pasaron músicos de Santa Fe, Entre Ríos y otras provincias, y actualmente la dirección está a cargo del maestro Rubén Carughi.

Un congreso dedicado a pensar el canto popular

La cuarta edición del Congreso de Canto Popular se desarrollará el viernes 9 y sábado 10 de octubre en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, también en Italia 61.

Bajo el título “La voz y la emoción. Identificación, abordajes y registros de experiencias”, el encuentro propone discutir las prácticas de educación, investigación y extensión vinculadas con el canto popular y las distintas músicas que lo atraviesan.

La programación incluirá mesas temáticas, ponencias, talleres, una clase magistral, conversatorios, conciertos e intervenciones artísticas. Está destinada a estudiantes universitarios, docentes, investigadores, intérpretes, profesionales y público interesado en el canto popular.

Las entradas para el concierto de la Santa Fe Jazz Ensamble tendrán un valor de 20.000 pesos en puerta y 18.000 pesos anticipadas, para estudiantes y jubilados. Las reservas pueden realizarse al 343 8405401.