Seguí vivirá un fin de semana con música en vivo en el predio del Ex Ferrocarril

El municipio de Seguí llevará a cabo la segunda edición de Seguí de Fiesta este sábado 26 y domingo 27 de septiembre en el predio del Ex Ferrocarril, situado a 50 kilómetros de la ciudad de Paraná. La celebración está pensada como un espacio de encuentro para que los habitantes de la zona y de la región puedan disfrutar de dos jornadas consecutivas con shows musicales en vivo, opciones gastronómicas y actividades para celebrar la identidad de la ciudad.

La programación del sábado 26 iniciará con la apertura del predio a las 14, mientras que el comienzo de las presentaciones sobre el escenario principal está previsto para las 18. Durante esa primera jornada se sucederán los espectáculos musicales de las agrupaciones Onda Cuartetera, Estilo Diferente, La Klave, Maravillas Alemanas y Banda Mix, coronando la noche con la actuación de cierre a cargo del grupo Los Palmae.

La agenda correspondiente al domingo contempla la apertura del predio a partir de las 10 y el inicio de las actuaciones artísticas a las 17. La grilla del segundo día contará con las intervenciones de la cantante folclórica María Luz Erazun, el acordeonista Juan Manuel Bilat y la formación Los Musiqueros Entrerrianos, concluyendo el festival con el recital del grupo jujeño Los Tekis.

La organización informó que se encuentra permitido el acceso al predio con equipo de mate, sillones y reposeras, y queda prohibido el ingreso con elementos cortantes, envases o recipientes de vidrio y conservadoras.

La entrada será libre y gratuita.