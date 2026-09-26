La Camalote Teatro presenta dos obras en un mismo fin de semana en Casa Boulevard

La primera función será este viernes a las 21, con “Floresta, reunión de cosas agradables y de buen gusto”, en Casa Boulevard.

La compañía paranaense llevará a escena “Floresta, reunión de cosas agradables y de buen gusto”, de Guillermo Yanícola, y “Pelotas (o la vida nueva)”, de Luis Cabrera. Las funciones serán el viernes 2 y sábado 3 de octubre, a las 21, en Sala Metamorfosis.

La Camalote Teatro concentrará dos de sus propuestas en un mismo fin de semana. El viernes 2 y sábado 3 de octubre la compañía paranaense se presentará en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis con dos obras distintas, ambas atravesadas por el humor y por una mirada sobre los vínculos y las relaciones humanas.

La primera función será el viernes, a las 21, con “Floresta, reunión de cosas agradables y de buen gusto”, de Guillermo Yanícola.

La obra se mete en la intimidad de una familia que alguna vez perteneció a un mundo de alcurnia y prestigio y que, después de la muerte del padre, debe enfrentarse a una realidad muy diferente. En esa casa sobreviven una madre envejecida y enferma y sus dos hijas: una ocupada en sostener un hogar que se desarma y otra aferrada a la espera de un amor.

A partir de allí se construye una trama de enredos, repeticiones y situaciones absurdas. El humor convive con la incomunicación y con una reflexión sobre el propio oficio teatral, en una puesta que pasa por diferentes registros y lenguajes.

La dirección es de Jorge Balladares y el elenco está integrado por Valentín Abuaf, Paola Yeregui y Tamara Princic.

Al día siguiente, también a las 21, será el turno de “Pelotas (o la vida nueva)”, escrita por Luis Cabrera.

Esta vez la historia se traslada al campo y tiene como protagonistas al Tata y Don Cosme. La relación entre patrón y peón sostiene buena parte de la obra y, desde el humor, remite por momentos a la dupla de Don Quijote y Sancho.

Entre encuentros, desencuentros, amores y decisiones, los dos personajes atraviesan situaciones que los obligan a revisar aquello que daban por sentado. La posibilidad de cambiar de rumbo aparece entonces como una pregunta que recorre toda la historia.

En escena estarán Agustín Díaz Beltzer y Tucho Balladares, con dirección de Tamara Princic.

Las dos producciones pertenecen a La Camalote Teatro y se presentarán en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis, Ituzaingó 80, Paraná.

Las entradas anticipadas, disponibles hasta el día anterior a cada función, tienen un valor de 15.000 pesos para público general y 10.000 para jubilados y estudiantes. En puerta costarán 20.000 pesos la entrada general y 15.000 para jubilados y estudiantes. Las reservas y consultas pueden realizarse al 343 5147667.