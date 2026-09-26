“Refugio”, la muestra de Diego Abu Arab, puede visitarse hasta el 22 de octubre en AURA

Hasta el 22 de octubre puede visitarse la muestra "Refugio", de Diego Abu Arab, en AURA.

La exposición reúne más de 400 dibujos y propone un recorrido por la memoria, el territorio y la idea del arte como refugio. Se exhibe en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, en Alameda de la Federación 557, con entrada libre y gratuita.

Hasta el 22 de octubre se puede visitar en Paraná, “Refugio”, la exposición del artista Diego Abu Arab, oriundo de Gualeguaychú, que reúne más de 400 dibujos en el Centro Experimental de Arte Contemporáneo de Entre Ríos, AURA.

La muestra puede recorrerse de martes a sábados, de 17 a 20, en la sede de Alameda de la Federación 557, con entrada libre y gratuita.

“Refugio” surgió a partir de una convocatoria federal de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, en la que fueron seleccionados tres proyectos de artistas de la provincia. En este caso, Abu Arab construye un recorrido que pone en relación práctica artística, memoria, territorio y refugio.

Entre las obras aparece “Gualeguaychú Dibujada”, una pieza de gran formato realizada durante once días consecutivos de dibujo en vivo. El trabajo recupera rasgos e identidades culturales de la ciudad y funciona, al mismo tiempo, como una extensión de su memoria urbana.

La línea, en la propuesta del artista, no sólo delimita. También enlaza. A partir de ese gesto, los distintos territorios que integran la exposición comienzan a dialogar entre sí y a construir una trama común.

La muestra invita a detenerse en el dibujo no sólo como resultado final, sino también como práctica sostenida, forma de observación y manera de preservar aquello que forma parte de una experiencia o un paisaje.

“Refugio” permanecerá abierta hasta el 22 de octubre. Para coordinar visitas guiadas se puede escribir a ceacaura@gmail.com. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.