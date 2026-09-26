Selva Almada, Alejandra Kamiya, Juan Sasturain y Miguel Rep serán parte de la Feria Provincial del Libro

El ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso realizó la presentación de la Feria del Libro de Concordia que se desarrollará del 9 al 11 de octubre.

La segunda edición de la Feria Provincial del Libro se realizará del 9 al 11 de octubre de 10 a 22 en el Centro de Convenciones de Concordia. Participarán más de 100 editoriales y expondrán Alejandra Kamiya, Juan Sasturain, Miguel Rep y Selva Almada. La entrada será libre y gratuita. Organizan el Gobierno de Entre Ríos y la Municipalidad de Concordia.

La presentación se realizó este viernes en la Casa de la Cultura de Concordia. Allí, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, destacó: “Estamos orgullosos de nuestra identidad y tenemos mucho para mostrar: nuestros paisajes, costumbres, autores y nuestra cultura del encuentro”. Luego, resaltó que “la cultura no solamente es un intangible; también genera industria, trabajo y valor agregado”. Y remarcó que esta segunda edición “representa la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de darle continuidad a una iniciativa que queremos que trascienda y se transforme en una verdadera política de Estado”.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, agregó: “Es un honor volver a ser sede de esta feria del libro. Es un evento de jerarquía y por eso invitamos a toda la comunidad a que participe”. Luego, puso en valor “el trabajo conjunto entre el Gobierno Provincial y la Municipalidad de Concordia que permite, entre otras políticas públicas, desarrollar estas actividades”.

El lanzamiento de la Feria del Libro fue conducido por los periodistas concordienses, Laura Terenzano y Carlos Rodríguez. Durante la presentación, el diputado provincial, Marcelo López, entregó a la organización del evento la declaratoria de Interés de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Una cultura compartida

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, agradeció “el apoyo del Gobierno provincial, la Municipalidad de Concordia y de Salto Grande que hacen posible este evento de cultura compartida, que promueve la lectura y el desarrollo editorial y de nuestros autores”.

A su vez, el secretario de Desarrollo Humano de Concordia, Carlos Gatto, indicó: “Este encuentro nos permite acercar la lectura, la cultura y el conocimiento a toda la comunidad”. Y valoró el trabajo conjunto con la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Estuvieron presentes la viceintendenta y presidenta del Concejo Deliberante de Concordia, Magdalena Reta de Urquiza; el vocal del Directorio de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), Martín Dri; el delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, Guillermo Marcone; el escritor e integrante del grupo Autores de Concordia, Fernando Belottini; entre otros funcionarios, concejales, escritores y público en general.

Sobre la Feria

Con el eje temático Entre Ríos se conecta con su fuerza original, será la segunda edición, luego de la realizada el año pasado para más de 20 mil personas. La programación incluye mesas de literatura entrerriana, charlas sobre narrativa, edición y poesía, actividades para infancias y espectáculos, presentaciones de libros, talleres, conferencias y homenajes. Además, la feria contará con más de 100 editoriales de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y la República Oriental del Uruguay.

Autores invitados

-Selva Almada: nació en Villa Elisa y en la actualidad es la escritora entrerriana más reconocida en el mundo. Su novela “No es un río” fue finalista del prestigioso International Booker Prize. Presenta su último libro, “Una casa sola”.

-Alejandra Kamiya: publicó “Los restos del secreto y otros cuentos” (2012); “Los árboles caídos también son el bosque” (2015), “El sol mueve la sombra de las cosas quietas” (2019) y “La paciencia del agua sobre cada piedra” (2023), entre otras obras. Recibió premios nacionales e internacionales.

-Juan Sasturain: es uno de los más destacados escritores, periodistas, guionistas de historietas y divulgadores culturales de Argentina. Se lo reconoce como un referente de la literatura policial iberoamericana y un incansable defensor de la cultura popular.

-Miguel Rep: dibujante, caricaturista, historietista y humorista gráfico argentino. Publicó en los principales medios nacionales. Es autor de cerca de 40 libros, entre ellos Bellas Artes, Diego, nacido para molestar y versiones ilustradas de grandes clásicos como La Divina Comedia y Don Quijote de la Mancha, entre otros.