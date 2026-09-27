La película argentina "La ilusión de un verano sin fin", mejor film latinoamericano en San Sebastián

En la ceremonia, la fotógrafa definió su obra como una carta de amor a la naturaleza y al país.

El documental registra durante 25 años la vida de dos primas en una zona rural y fue reconocido por el jurado del certamen español.

El documental argentino “La ilusión de un verano sin fin”, de la fotógrafa Alessandra Sanguinetti, fue distinguido como mejor película latinoamericana en el Festival de Cine de San Sebastián. La producción reúne imágenes registradas durante 25 años y sigue el crecimiento de dos primas que viven en el campo argentino.

El reconocimiento a Sanguinetti se dio en el marco de una importante presencia argentina en la 74ª edición del festival, con 15 producciones nacionales y coproducciones que participaron en distintas secciones. Entre ellas estuvieron "Glaxo", de Benjamín Naishtat, y "Mis muertos tristes", de Pablo Larraín, ambas seleccionadas para competir por la Concha de Oro.

La obra comienza cuando las protagonistas tienen nueve años y muestra distintos momentos de sus vidas, desde los juegos y las tardes junto al río hasta su adultez y la llegada de sus hijos. Todo el relato está construido a partir del archivo fotográfico y audiovisual que Sanguinetti reunió durante ese período.

Durante la ceremonia de premiación, la autora describió la película como “un poema, una carta de amor al campo argentino, Argentina y a tanta belleza que está en mucho peligro”. También expresó su deseo de que ese entorno pueda conservarse: “Y que Estados Unidos saque las garras de Argentina”. Luego sumó una referencia al conflicto en Medio Oriente: “Y que Israel saque las garras de Palestina y muchos otros lugares”.

La mirada femenina sobre el campo argentino

La película también busca mostrar la experiencia de las mujeres en el ámbito rural, un espacio que, según explicó Sanguinetti, históricamente fue retratado desde una mirada centrada en los hombres. La fotógrafa vinculó esa tradición con “Martín Fierro”, el poema publicado por José Hernández en 1872.

“La ilusión de un verano sin fin” participó de la sección Horizontes Latinos, donde compitió con otras 11 producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay.

Fuente: Ámbito.