La Sinfónica volverá al Juan L. Ortiz tras la suspensión del concierto por la temperatura de la sala

La Sinfónica de Entre Ríos tiene programada una nueva presentación en el Juan L. Ortiz, tras la suspensión del pasado sábado. Gentileza: Paula Osti.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos se presentará el sábado 3 de octubre, a las 20, con un programa que incluye el estreno en Argentina de “Nardugan”, del compositor ruso Elmir Nizamov. Será nuevamente en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, donde el pasado sábado debió suspenderse la actuación por las condiciones de temperatura de la sala. El secretario de Cultura, Julián Stoppello, explicó a ANÁLISIS que las fechas están acordadas desde comienzos de año y que no hay disponibilidad de otro espacio para reemplazarlo.

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse el próximo sábado 3 de octubre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con un programa que tendrá como uno de sus puntos destacados el estreno en Argentina de “Nardugan”, de Elmir Nizamov.

La función comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita por orden de llegada. Bajo la dirección artística de Luis Gorelik, la velada contará con Gonzalo Hidalgo, de Venezuela, como director invitado.

El programa se completará con Mi madre la oca, de Maurice Ravel, y la Sinfonía N.° 8 Op. 88, de Antonín Dvořák.

La presentación adquiere una particularidad después de lo sucedido el pasado sábado en el mismo escenario. El concierto que la Sinfónica tenía previsto ofrecer en el Juan L. Ortiz debió suspenderse cuando el público ya se encontraba en la sala.

Los músicos resolvieron no tocar luego de una asamblea, al considerar que la temperatura del lugar no reunía las condiciones necesarias para la actuación y para los instrumentos.

Según informó Entre Ríos Ahora, al horario previsto para el comienzo se habían registrado alrededor de 30 grados dentro de la sala. Posteriormente, la temperatura descendió a unos 28,5 grados, con las luces apagadas. Además, el espacio no cuenta con aire acondicionado.

Desde ATE señalaron entonces que no se habían cumplido las condiciones de climatización contempladas en el Reglamento de Funcionamiento de la Orquesta. Fue la delegada gremial Elena Escobar quien comunicó la suspensión a los espectadores.

Una fecha prevista desde comienzos de año

El regreso de la Sinfónica al Juan L. Ortiz no fue decidido después de aquel episodio. Consultado por ANÁLISIS, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, explicó que las fechas de la Orquesta están acordadas desde comienzos de año y que el concierto del 3 de octubre ya formaba parte de ese cronograma.

El funcionario señaló además que, actualmente, no existe disponibilidad de otra sala que permita reemplazar al Juan L. Ortiz para esta presentación.

Ese dato modifica el interrogante que dejó la suspensión. No se trata de por qué se eligió nuevamente el mismo espacio, sino de cuáles serán las condiciones de la sala el próximo sábado y si la temperatura permitirá que el concierto pueda desarrollarse con normalidad.

El antecedente es reciente y expuso un problema que ya había sido planteado por los músicos en otras oportunidades: las condiciones ambientales de los lugares elegidos para ensayar y actuar, especialmente cuando las temperaturas pueden afectar tanto la ejecución como los instrumentos.

El estreno argentino de “Nardugan”

Más allá de ese antecedente, la nueva presentación tendrá un programa poco habitual. La Sinfónica interpretará por primera vez en Argentina, Nardugan, obra de Elmir Nizamov, junto con Ravel y Dvořák.

La dirección estará a cargo de Gonzalo Hidalgo, músico venezolano formado desde niño en el Sistema de Orquestas de su país. Como fagotista principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar trabajó bajo la dirección de Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Daniel Barenboim y Claudio Abbado.

Hidalgo ha dirigido orquestas de Venezuela, Colombia y Perú y en 2022 ganó el concurso internacional para ocupar la dirección titular de la Orquesta Sinfónica de Salta. Actualmente, continúa su actividad entre la dirección orquestal y la formación académica.

El concierto será el próximo sábado 3 de octubre a las 20, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, Racedo 250, con entrada libre y gratuita. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y la Municipalidad de Paraná.