Murió Oscar Bosetti, referente de la radio argentina y docente de Comunicación Social de la UNER

El periodista, investigador y profesor dedicó buena parte de su vida a estudiar, enseñar y hacer radio. Fue docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos y uno de los fundadores de su Agencia Radiofónica de Comunicación. Su muerte enluta a generaciones de comunicadores que se formaron en sus aulas.

Murió Oscar Bosetti, periodista, investigador y docente, a los 71 años, una figura estrechamente ligada a la historia y a la enseñanza de la radio en Argentina.

Su nombre tiene una presencia muy cercana en Paraná. Durante décadas fue docente de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), donde acompañó la formación de varias generaciones de estudiantes.

También fue uno de los fundadores de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) de la Facultad, un espacio que desde comienzos de los años 90 vinculó enseñanza, producción y experimentación sonora. Allí, como en sus clases, la radio nunca fue solamente un objeto de estudio: era un lenguaje para conocer, narrar y pensar el mundo.

Bosetti se había graduado en 1978 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Antes de consolidar su extensa trayectoria académica pasó por distintas emisoras, entre ellas Radio Belgrano, Radio Splendid, Radio Rivadavia y LT14 Radio General Urquiza de Paraná.

Ese recorrido entre el hacer y el pensar la radio fue una constante en su vida profesional.

Con los años, la docencia y la investigación ocuparon un lugar central. Dio clases en carreras de Comunicación Social de distintas universidades públicas y mantuvo también una prolongada relación con ETER, donde fue uno de sus docentes históricos.

Entre 2002 y 2006 se desempeñó como subsecretario de Medios de la Universidad de Buenos Aires y fue uno de los impulsores de Radio UBA, emisora de la que también fue coordinador general.

Pero fue probablemente en la investigación sobre la historia de la radio argentina donde Bosetti construyó una de sus marcas más reconocibles.

Publicó libros, ensayos y trabajos que se convirtieron en material de consulta para estudiantes, docentes y profesionales. Entre ellos se cuentan Radiofonías. Palabras y sonidos de largo alcance, Las tres frecuencias didácticas del dial radiofónico, Las charlas radiofónicas de Discepolín y La Radio en Argentina.

Su mirada nunca quedó encerrada en la nostalgia por los años dorados del medio. Bosetti siguió con atención cada transformación tecnológica y discutió una y otra vez aquellas predicciones que anunciaban la desaparición de la radio. Le interesaban su historia y sus archivos, pero también aquello en lo que podía convertirse.

En Paraná, su muerte toca de manera directa a la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Educación. Muchos estudiantes lo conocieron en el aula; otros, a través de la Agencia Radiofónica de Comunicación, de sus textos o de las distintas experiencias de producción que sostuvo dentro de la universidad pública.

Quedan sus libros, sus clases y los espacios que ayudó a construir. También una forma de acercarse a la radio: escucharla con atención, conocer su historia y, al mismo tiempo, no dejar de preguntarse por su futuro.