Victoria Aizenstat, productora de Cautiva: “Nos tiene que invitar a la discusión y a la reflexión”

La productora de la serie Cautiva, Victoria Aizenstat, contó cómo surgió y se desarrolló la ficción basada en el caso de las carmelitas descalzas de Nogoyá, donde se investigaron tormentos dentro del convento, y explicó el trabajo de documentación, escritura, casting y rodaje. En la entrevista con el programa El Séptimo Día (Radio Plaza) también destacó la importancia narrativa de la investigación periodística que sacó el caso de detrás de los muros del Carmelo que, en la historia real, fue publicada por la revista Análisis.

Sobre el origen de la producción y la recepción que tuvo tras su estreno, Aizenstat señaló: “Para mí y para mi socio Mauro Guevara es un proyecto súper personal, porque nosotros lo gestamos desde el comienzo. Al conocer el testimonio de la carmelita protagonista, tuvimos un interés muy genuino en el caso y en su historia. Empezamos desde cero a desarrollar los guiones, a venderlo a la plataforma, a buscar socios, directoras, elenco y demás”.

“A veces a uno le llega un proyecto con un guion escrito, con un director. Este fue al revés: lo armamos nosotros desde el principio. Eso ya le da un tinte particular, sumado a lo que está pasando, que para nosotros es muy emocionante: la serie está teniendo una recepción espectacular, tanto a nivel de público como de crítica y de números de plataforma. Estamos todos contentos con lo que está pasando con la serie. Eso es muy lindo y conmovedor”.

La historia que despertó el interés

Al explicar qué la impulsó a trabajar con este caso luego de escuchar la entrevista a una de las víctimas, Silvia Albarenque, la productora relató: “Yo escuché la entrevista, le mandé un mensaje y le dije: ‘Soy productora, quiero contar esta historia’. Lo que nos llamó la atención es que era un universo femenino, una persona que entraba a un lugar que creía que era el lugar más bueno del mundo, buscando asilo y contención, y se encontraba con que allí pasaba esto”.

“Son prácticas que parecen no contemporáneas. Que este caso hubiera sucedido hace 10 o 15 años, a 500 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y que no fuera algo del medioevo, nos parecía muy actual. Eso fue lo que más nos atrapó”, agregó.

Sobre el tratamiento de la religión y la posición adoptada por la serie, Aizenstat afirmó: “Nosotros nos lo planteamos desde el principio en la mesa de escritores. No queríamos tener ningún posicionamiento ideológico. Lo que nos ancla y nos ampara es que ficcionamos, pero nos basamos en un caso con sentencia judicial. No somos nosotros los que estamos diciendo que esto está bien o está mal. Hubo un proceso judicial, una sentencia y una persona condenada”.

“Hablamos de que estas cosas pueden pasar dentro de estas instituciones. Esto no es una revisión sobre la fe ni sobre la Iglesia, ni decimos que todos los conventos de carmelitas son así. Es un caso que sucedió y, lamentablemente, estas cosas pasan. Nos tiene que invitar a la discusión y a la reflexión. No quiere decir, de ninguna manera, que toda la religión ni toda la fe tengan que estar teñidas por esto. La serie es muy respetuosa en ese sentido”, explicó la productora.

Acerca de la investigación previa para comprender la vida dentro de la orden de las carmelitas, detalló: “Nos documentamos un montón. Leímos por completo el expediente judicial, que tiene 400 páginas, donde se da cuenta no solo de los testimonios, sino además de cómo es la práctica. La serie habla de esta orden, que tiene determinadas constituciones que la rigen, y de en qué momento hay algo que se excede. Había que entender cómo viven y qué hacen”.

“Teníamos también el testimonio de la víctima y de toda su familia. Ella viene de una familia de tradición religiosa. Ellos fueron claves para traernos luz sobre el tipo de orden del que se trata, las prácticas que tienen y qué entienden cuando las hacen. Yo puedo decir, y esto lo vemos en la serie, que se pegan en la espalda con un látigo, pero ¿qué significa para ellas y qué están buscando? Todo eso requería un estudio y una comprensión profunda”, agregó

Y no fue solo esto, detalló Aizenstat: “Eso lo hicimos en la primera etapa de producción y después cada una de las instancias posteriores se documentó. Los guionistas hicieron su propia investigación, las directoras y las actrices también. Era un universo bastante desconocido para todos”.

El vínculo con la víctima y su familia

Sobre el diálogo mantenido durante años con Silvia y sus familiares, Victoria explicó: “El diálogo fue siempre muy franco y abierto. Nosotros no queríamos hacer ni contar nada que a ella no le pareciera, que no quisiera contar o que le hiciera daño. No obstante, con ese cuidado y ese respeto, trabajamos mucho en decir: ‘Esto es una ficción’. Clara no es Silvia; Nicolás o Julián no son exactamente los hermanos. Uno toma rasgos de carácter o alguna anécdota, pero después los personajes tienen su propio camino”.

“Incluso con el personaje de la madre -detalló Aizenstat-: la madre de ellos no está viva, pero hablamos con ellos y les dijimos: ‘La madre de Clara no es tu mamá, no es lo que tu mamá hizo con la historia. Es un personaje que tiene un arco de ficción y que sirve a la trama de determinada manera’. Todos ellos tuvieron la lucidez para comprenderlo y fue muy sencillo. No hubo nada que nosotros planteáramos que les incomodara y pidieran revisar. Entendieron muy claramente el mecanismo de la ficción”.

Respecto de la construcción de confianza antes de escribir los guiones, agregó: “Cuando la contactamos no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Teníamos que ganar confianza mutua y demostrar que lo que íbamos a hacer iba a estar bien. A mí no me interesa hacer una serie y que eso a ellos les haga mal; no es nuestro espíritu”.

Aizenstat explicó que todo este proceso no fue de un día para el otro ni de unos meses, sino que hubo un largo camino antes de comenzar a despuntar la historia de ficción: “Hubo un tiempo de probarnos, de ir caminando y dándonos cuenta de que esto iba a estar bien para todos ellos. Fueron dos o tres años de charlar, contar anécdotas, conocernos, ganar confianza y entender qué de la historia real le servía o no a la ficción. Recién a los tres años de conversaciones empezamos a escribir”.

La recreación del convento y de Nogoyá

En relación con las locaciones y la reconstrucción visual del Carmelo y la ciudad, la productora indicó: “Es difícil entender cómo es un convento por dentro, porque no hay un montón de imágenes. Se trabajó desde el arte, las locaciones y la fotografía. Sabíamos que íbamos a filmar en la ciudad de Buenos Aires, que no nos íbamos a mover por distintas cuestiones de lógica productiva. Encontramos locaciones que recrearan, en principio, el espíritu del convento”.

“El convento se filmó en tres locaciones distintas. En una hicimos el patio y las habitaciones; en otra, el frente; y en otra, la sala capitular, toda la parte donde están las monjas juntas. Para recrear el exterior y el pueblo nos fuimos a barrios menos centrales de la ciudad de Buenos Aires, con casas más bajas, calles más tranquilas y ese ambiente de pueblo”, contó Victoria.

Consultada por la presencia de relatos provinciales en las producciones audiovisuales, sostuvo: “Creo que efectivamente están subrepresentados. Por lo menos a mí, en lo personal, me interesan mucho las historias de las provincias. No siempre me llegan. Hay una cuestión del acceso a la información: a veces los medios de la ciudad o los medios nacionales no replican tanto algunas noticias. Para mí tiene que ver con no contar con ese canal de información”.

Privilegiar el nivel actoral por sobre los seguidores en Instagram

Sobre el proceso de selección de actrices y actores, Aizenstat contó: “A veces los elencos se repiten o se toman decisiones más comerciales, que está perfecto porque las plataformas tienen que generar su dinero. A veces se buscan actores que tengan más seguidores en Instagram, manda el algoritmo. En este caso, el proceso fue una mesa de trabajo: estábamos los productores, las directoras y la gente encargada del casting de las plataformas”.

“La mesa tuvo un acuerdo común muy rápido: esta serie necesitaba actores, muchos provenientes del mundo del teatro, con un oficio y una disciplina increíbles. Íbamos a privilegiar el nivel actoral por encima de cualquier otra variable”, destacó.

En este sentido, recordó: “En el caso de las dos protagonistas, Caro Kopelioff y Lorena Vega, que encarnan a Clara y a la madre superiora, las pensamos por separado. Todos hicieron casting. Cuando vimos los de ellas individualmente y nos gustaron mucho, hicimos una instancia común que se llama ‘chemistry’, donde se prueba la química entre protagonista y antagonista. Fue un proceso de muchas instancias de trabajo, pero todos compartíamos la visión de lo que el proyecto necesitaba”.

El periodismo

Al referirse a la inclusión del personaje de la periodista, inspirado en la investigación del director de ANÁLISIS, Daniel Enz, que reveló el caso, explicó: “Esa trama era muy importante para la historia: cómo este caso, que era tan privado porque estaba franqueado por los muros del convento, salía a la luz. La decisión de que el personaje de la periodista fuera una mujer la tomamos con esta licencia de la ficción narrativa. Nos parecía muy interesante el contrapunto: así como había una mujer adentro del convento que había torturado y castigado al personaje de Clara, ella encontraba afuera a otra mujer que le creía, la sostenía y la amparaba. Queríamos retratar esta doble dimensión de las relaciones entre las mujeres, que no quedara solamente una línea narrativa del ejercicio del poder y del sufrimiento, sino compensar esa línea”.

Sobre el recorrido de la serie después del estreno, precisó: “Están los seis capítulos completos en Flow, que entiendo que se ve en Argentina, Uruguay y Paraguay. Después suben un capítulo por semana en HBO. Este contenido está disponible en HBO de toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Tenemos que ver si en otros territorios también les interesa la serie; esas ya son gestiones de plataformas, no nos tocan a nosotros”.

“La verdad es que queremos disfrutar de todo este trabajo que hicimos a lo largo de tantos años. Obviamente, estamos pensando en los próximos proyectos. Al estar todos contentos, nos da un impulso muy grande para seguir trabajando”, concluyó Aizenstat.