Bodeganas y Mujer Trova compartirán el escenario de Casa Grande

El ciclo Casa Florecida realizará una jornada musical denominada "Una noche de voces, canciones y mujeres que tienen algo para decir" este viernes 2 de octubre a partir de las 21 en el espacio cultural Casa Grande, ubicado en la calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná.

El evento consistirá en el encuentro sobre el escenario del grupo vocal Bodeganas y el colectivo de cantautoras Ruta Mujer Trova, quienes compartirán sus producciones con el objetivo de generar una propuesta artística centrada en el decir cantado y la identidad territorial a través de la interpretación vocal y la composición de autor.

La propuesta de la jornada integrará la participación de Bodeganas, un noneto vocal femenino surgido en el año 2025 que agrupa a nueve intérpretes de amplia trayectoria en el ámbito musical. Esta formación centra su trabajo en la exploración de las armonías, los matices sonoros y el trabajo colectivo de respiración vocal a través de un repertorio de canciones nacionales y latinoamericanas seleccionadas puntualmente por sus integrantes con el propósito de plasmar la fuerza expresiva del canto compartido.

La noche contará también con Mujer Trova, una red que reúne a creadoras latinoamericanas orientadas a la canción de autor como forma de análisis e interpretación del entorno social y cultural. En esta oportunidad, estará representado por las cantautoras Ana Suñé, proveniente de la provincia de Santa Fe, Lucía Maidana, procedente de Corrientes, junto a las artistas locales Ana Contreras, Analía Bosque y Paola Nuñez en representación de Paraná.

El espacio contará con servicio de comida y bebida durante toda la velada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000. En puerta, el costo será de 12.000. Para reservas, comunicarse al 342 5314538.