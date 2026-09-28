Cacho Buenaventura llega a Paraná con “¡Qué Cacho de Show!”

El humorista se presentará el 17 de octubre en el Teatro 3 de Febrero con un espectáculo que combina humor, magia, música y baile. Las entradas ya están a la venta.

Cacho Buenaventura volverá a Paraná con “¡Qué Cacho de Show!”, una propuesta pensada para toda la familia que reunirá sobre el escenario humor, magia, música y baile.

La función será el 17 de octubre en el Teatro 3 de Febrero. Las entradas ya pueden adquirirse a través de gradatickets.com y en la boletería del Teatro.

Con una extensa trayectoria en escenarios de todo el país, Buenaventura construyó un estilo marcado por la picardía, los relatos y una manera muy propia de convertir situaciones cotidianas en material humorístico. Sus personajes y anécdotas forman parte de un repertorio que lo mantiene desde hace años en contacto directo con públicos de distintas generaciones.

En esta presentación estará acompañado por Mago Raffer, Christian Ferraris, con números de magia; los bailarines Fátima Brener y Rodrigo Navarro, ganadores del Premio Carlos 2024 a Mejor Pareja de Baile; y el músico Julio César Luján, en voz y guitarra.

El espectáculo contará además con la participación de Matías Ramírez, quien llevará a escena a “La Abuela”, un personaje inspirado en la recordada creación de Antonio Gasalla y planteado como un homenaje atravesado por el humor y la emoción.

Con ese cruce de disciplinas, “¡Qué Cacho de Show!” propone una noche de entretenimiento familiar, con Buenaventura como figura central y un elenco que amplía la propuesta más allá del monólogo tradicional.