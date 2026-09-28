Christian Castillo presentará en Paraná su nuevo libro “Leer a Marx hoy”

Este viernes 2 de octubre a las 19:30, el sociólogo, docente y dirigente político Christian Castillo presentará en Paraná su nuevo libro, “Leer a Marx. Sus principales ideas y por qué importan hoy”. Será en Almacén de los 33 (Bavio 401).

La actividad contará con la participación del historiador e investigador Noni Ceruti, con quien Castillo conversará sobre las principales ideas de Karl Marx y su vigencia para comprender los problemas del mundo actual.

En su nuevo trabajo, Castillo recupera conceptos centrales del pensamiento marxista —como la lucha de clases, la explotación, el trabajo y las contradicciones del capitalismo— y los pone en diálogo con fenómenos contemporáneos como la desigualdad, la precarización laboral, las transformaciones tecnológicas y las crisis económicas y sociales.

La presentación es abierta al público y es impulsada por el Comité de Paraná junto a Myriam Bregman por un partido de la nueva clase trabajadora.