“Con el corazón en Gualeguaychú” llega al Instituto Magnasco con dos funciones

"Con el corazón en Gualeguaychú", de Darío Carrazza se presentará en el Instituto Magnasco.

La obra de Darío Carrazza, inspirada libremente en la novela Un viaje al país de los matreros, de Fray Mocho, se presentará el 16 y 17 de octubre, a las 21, en el Instituto Magnasco. La puesta forma parte de las actividades por el 243° aniversario de la fundación de Gualeguaychú.

El Instituto Magnasco será escenario, los días 16 y 17 de octubre a las 21, de Con el corazón en Gualeguaychú, una pieza teatral escrita por Darío Carrazza, con dirección, puesta en escena y música original de Araceli “Achi” Musante.

La obra propone una versión libre inspirada en Un viaje al país de los matreros, de Fray Mocho, y llega a escena en adhesión a los festejos por el 243° aniversario de la fundación de Gualeguaychú.

Aunque la acción se sitúa hacia fines del siglo XIX, la propuesta evita una reconstrucción tradicional de época. Tanto el vestuario como la escenografía adoptan una mirada más contemporánea, en una puesta que busca tender un puente entre aquel universo y el espectador actual.

La trama gira alrededor de un amor prohibido y de los conflictos que se desencadenan a partir de esa relación. Tensiones, cruces entre los personajes y momentos de humor atraviesan una historia que combina elementos dramáticos con pasajes más livianos.

El elenco está integrado por Leonardo Chesini, Toto Carrazza, Rosario Pomés, Roberto Bussano, Fabián Frare, Ricardo Peruzzo, Emanuel Maiztegui, Sofía Tuesca, Gustavo Torres, Alberto Benvenaste, Ignacio Casas, Laura Morando e Ignacio Hernández.

La producción está a cargo del propio Darío Carrazza y Roberto Bocalandro. El equipo técnico se completa con Federico Corfield, en iluminación y sonido; Fabiana Llorens y Carola Casas, en maquillaje; Cristina Martinelli, en vestuario; y Gerónimo Bocalandro, en gráfica.

Las entradas son numeradas y tienen un valor de 20.000 pesos. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 3446 63-4694 o llamando al 429257.

Para conocer más sobre la obra también se puede consultar la página de Facebook Con el corazón en Gualeguaychú y la cuenta de Instagram @conelcorazonengualeguaychu.