Está a la preventa Amarylla, una nueva revista de poesía y dramaturgia

La revista cultural Amarylla inició la preventa de su tirada limitada de 100 ejemplares.
El proyecto editorial conducido por Dimas Santillán inició en la ciudad de Paraná la etapa de preventa comercial de la primera edición de la revista Amarylla, una publicación artesanal y autogestionada centrada en el campo de la poesía y la dramaturgia local.
La propuesta apunta a financiar y promover la circulación de las producciones literarias y teatrales de artistas emergentes de la capital provincial.
La tirada inicial del material constará de un total de 100 copias limitadas, seriadas y numeradas del 001 al 100, a las que se suma un ejemplar especial denominado número 000, confeccionadas en formato A4 con tapa a todo color e interior impreso en blanco y negro. En su contenido interior, la publicación incorpora un prólogo redactado por la periodista Aldana Badano, una sección de poesía por entregas titulada "Pink Train, Cementerio de Insectos" con obras de Guti Etéreo y Misa Misa, un apartado dedicado a la dramaturgia que incluye una escena inédita de "Lxs Dxs Demonixs" acompañada por un texto reflexivo de su coautora Sabrina Lute, palabras de cierre, una convocatoria abierta a nuevos artistas para futuras entregas y una serie de ilustraciones desarrolladas por el artista plástico Dio Viccio.
El precio de preventa es de $5.000 hasta el 17 de octubre, luego el valor pasará a ser de $10.000. Para reservas, comunicarse al 3433761112.