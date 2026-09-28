Está a la preventa Amarylla, una nueva revista de poesía y dramaturgia

El proyecto editorial conducido por Dimas Santillán inició en la ciudad de Paraná la etapa de preventa comercial de la primera edición de la revista Amarylla, una publicación artesanal y autogestionada centrada en el campo de la poesía y la dramaturgia local.

La propuesta apunta a financiar y promover la circulación de las producciones literarias y teatrales de artistas emergentes de la capital provincial.

La tirada inicial del material constará de un total de 100 copias limitadas, seriadas y numeradas del 001 al 100, a las que se suma un ejemplar especial denominado número 000, confeccionadas en formato A4 con tapa a todo color e interior impreso en blanco y negro. En su contenido interior, la publicación incorpora un prólogo redactado por la periodista Aldana Badano, una sección de poesía por entregas titulada "Pink Train, Cementerio de Insectos" con obras de Guti Etéreo y Misa Misa, un apartado dedicado a la dramaturgia que incluye una escena inédita de "Lxs Dxs Demonixs" acompañada por un texto reflexivo de su coautora Sabrina Lute, palabras de cierre, una convocatoria abierta a nuevos artistas para futuras entregas y una serie de ilustraciones desarrolladas por el artista plástico Dio Viccio.

El precio de preventa es de $5.000 hasta el 17 de octubre, luego el valor pasará a ser de $10.000. Para reservas, comunicarse al 3433761112.