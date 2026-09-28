La Casa de la Cultura inaugura la muestra del Colectivo Fotográfico Entrerriano

La Casa de la Cultura de Entre Ríos, situada en la intersección de las calles Enrique Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná, albergará a partir de este jueves 1 de octubre a las 20 en el espacio de la Sala Expandida la inauguración de la exposición anual del Colectivo Fotográfico Entrerriano 2026. La actividad pretende exhibir un cuerpo de obras que proponga una pausa frente a la inmediatez digital para reflexionar sobre las dinámicas sociales, las transformaciones socioculturales y las problemáticas de la época a través de la luz y el lenguaje visual.

La nómina completa de artistas visuales y reporteros gráficos que integran la exposición en esta edición está conformada por Diego Arias, Gustavo Cabral, Jano Colcerniani, Liza Emery, Javier Escobar, Juliana Faggi, Florencia Febre, Cynthia Fistraiber, Mauricio Garin, Jesica Loreley Galop Gómez, Juan Manuel Hernández, Rodrigo Juárez, Susana Leineker, Polo Montenegro, Iván Nevez, Mateo Oviedo, Hugo Pascucci, Héctor Pasquet, Juan Ignacio Pereira, Cristian Portela, Eduardo Reales, Fabián Ríos, Jere Romero, Eduardo Seval, Erika Schvaigert y Victoria Yani.

Todos ellos convergen en una propuesta colectiva que busca reunir un universo diverso de enfoques y narrativas territoriales bajo una premisa que pondera la pluralidad y el ejercicio democrático de las ideas a través del arte fotográfico contemporáneo.

La muestra rescata la noción del momento decisivo como un anclaje expresivo donde el clásico registro fotográfico se orienta hacia la construcción de un mensaje vinculado con las conquistas sociales, las reivindicaciones históricas y las luchas que continúan vigentes en la región.

Desde el Colectivo Fotográfico Entrerriano remarcaron que el material busca interpelar al espectador mediante la detención deliberada del tiempo, contrapuesta a la inmediatez y la instantaneidad que caracterizan a los consumos de imágenes actuales.

La exposición tendrá acceso libre y gratuito durante toda su permanencia, confirmada hasta el jueves 29 de octubre.