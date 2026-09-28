La Compañía Teastral abrió la inscripción para el taller de Mimo Corporal

La Escuela de Clown, espacio impulsado por la Compañía Teastral, abrió el período de inscripciones para el Taller de Mimo Corporal que comenzará a dictarse durante el mes de octubre todos los martes en el horario de 18 a 20 en el espacio cultural La Salita de Perón, ubicado en la calle Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná.

La actividad será coordinada por la docente, bailarina, mimo y actriz Melina Forte, con el propósito de brindar herramientas técnicas y expresivas a partir del trabajo físico para romper la verticalidad y las líneas rectas en el escenario, porque "la escena teatral requiere de cuerpos que se pongan en juego, que sean capaces de transmitir imágenes, riesgos, sensaciones. En escena, los cuerpos hablan", describieron en la convocatoria.

La propuesta pedagógica tomará como eje la técnica del Mimo Corporal, un método de entrenamiento desarrollado a mediados del siglo XX por el maestro francés Étienne Decroux con el propósito de dotar a los actores de una gramática corporal particular. En esta instancia de capacitación, la metodología original será combinada con elementos de la pantomima clásica y de abordarán contenidos centrados en la proyección, la composición de personajes, la segmentación del movimiento y el desarrollo de la gestualidad en el campo escénico.

El taller cuenta con cupos habilitados, dirigidos a personas con o sin experiencia previa.

Para solicitar más información o gestionar la inscripción, comunicarse al 11 65493716.