Pantallas de Papel: el nuevo ciclo de cine y literatura de la UNER

El primer encuentro del ciclo será este jueves a las 19:30 en el Subsuelo.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará a cabo el primer encuentro del ciclo de cine y literatura titulado "Pantallas de Papel" este jueves 1 de octubre a las 19:30 en el Patio Cultural El Subsuelo (Andrés Pazos 406).

La actividad se realiza en articulación conjunta con la Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Eduner), el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer) y el Cine Club perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Educación (Fcedu), con el objetivo establecer vínculos expresivos entre el lenguaje literario y el cinematográfico a través de espacios de reunión.

Durante esta jornada inaugural del ciclo, la programación contempla la exhibición de la obra Homenaje a Juan L. Ortiz, audiovisual realizado en el año 1994 bajo la dirección de la cineasta y poetisa Marilyn Contardi, seguido de la proyección del cortometraje titulado Diciembre de 1988, trabajo producido en el año 2024 por el realizador Raúl Beceyro.

Ambas proyecciones contarán con la participación de sus respectivos directores, quienes integrarán la mesa de diálogo posterior para intercambiar impresiones con los estudiantes, docentes, realizadores y público general.

La entrada será libre y gratuita.