Paraná será sede del Festival Internacional de Fotografía (FIFPA) 2026

Dos jornadas para encontrarse con la fotografía.

El Festival Internacional de Fotografía de Paraná (FIFPA) 2026 se realizará el 17 y 18 de diciembre en el Centro Cultural “Juan L. Ortiz”, convocando a fotógrafos, artistas visuales, estudiantes, docentes, gestores culturales, artesanos, coleccionistas y público general en torno a la fotografía como herramienta de expresión, comunicación, memoria y construcción cultural.

Organizado por Una Foto Escuela, bajo la dirección del fotógrafo, docente y gestor cultural Eduardo Segura, el FIFPA propone recuperar y fortalecer un espacio de encuentro para la fotografía en Paraná, incorporando artistas y participantes de distintos lugares de la Argentina y de otros países.

Dos jornadas para encontrarse con la fotografía

Durante las jornadas del festival se desarrollará una programación que incluirá:

- Exposiciones fotográficas de artistas y fotógrafos invitados.

- Debates y mesas de intercambio sobre fotografía, arte, cultura y territorio.

- Charlas y encuentros online con invitados de otras ciudades y países.

- Presentaciones de proyectos y experiencias fotográficas.

- Venta de obra fotográfica, destinada a acercar la producción de los artistas al público y coleccionistas.

- Feria de artículos vinculados a la fotografía y las artes visuales.

- Artesanías y producciones culturales.

- Espacios de encuentro entre fotógrafos, estudiantes, docentes, artistas y gestores culturales.

La propuesta busca que el festival no sea solamente una exposición, sino también un espacio de circulación de obra, intercambio de conocimientos, comercialización, formación y encuentro entre comunidades fotográficas.

La fotografía como territorio de encuentro

El FIFPA entiende a la fotografía como una práctica artística y cultural capaz de construir memoria, registrar territorios, generar preguntas y establecer vínculos entre personas y comunidades.

Desde Paraná, el festival propone abrir una ventana hacia diferentes miradas fotográficas y, al mismo tiempo, proyectar la producción local hacia otros espacios del país y del exterior.

La programación combinará actividades presenciales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz con propuestas virtuales, permitiendo la participación de invitados que no puedan estar físicamente en Paraná.

Paraná como ciudad fotográfica

El Festival Internacional de Fotografía de Paraná forma parte de un proceso de trabajo sostenido alrededor de la enseñanza, producción y difusión de la fotografía desarrollado desde Una Foto Escuela.

La iniciativa busca consolidar a Paraná como un punto de encuentro para fotógrafos y artistas visuales, generando nuevas posibilidades para la circulación de obras, la formación, el intercambio profesional y el desarrollo de proyectos culturales.

En este sentido, el FIFPA 2026 propone también fortalecer los vínculos entre la fotografía, la educación, la gestión cultural, el patrimonio, el territorio y las nuevas formas de producción artística.

Contacto de prensa y organización:

Eduardo Segura: +54 9 343 457 2895

eduardosegurafoto@gmail.com

EduardoSegura.com.ar

Instagram: @unafotoescuela