Presentarán en Paraná un libro sobre la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina

“Crónica de un sueño – Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893–2025)” se presentará el 2 de octubre, a las 19, en el Instituto Cristo Redentor.

“Crónica de un sueño – Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893–2025)” será presentado el viernes 2 de octubre, a las 19, en el Instituto Cristo Redentor. La actividad será con entrada libre y gratuita.

El próximo viernes 2 de octubre, a las 19, se realizará en Paraná la presentación del libro Crónica de un sueño – Una mirada a la historia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina (1893–2025), escrito por Olga Viola de Albano, Rosa Elena Fernández y Cristina Buttori.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos del Instituto Cristo Redentor, con ingreso por Dean J. Álvarez 56, y será abierto a todo público, con acceso libre y gratuito.

Publicado por Ana Editorial, el libro recorre más de un siglo de presencia de las Hermanas Franciscanas de Gante en América Latina, desde 1893 hasta 2025, a partir de una mirada histórica sobre su trayectoria y su inserción en la región.

La obra fue declarada de Interés Cultural por la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mediante la resolución 531/25; por la Secretaría de Cultura de la provincia, a través de la resolución 538/25; y por la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná, mediante la resolución 13/25.

La presentación será una oportunidad para conocer el proceso de investigación y reconstrucción histórica desarrollado por las autoras y acercarse a una publicación centrada en la memoria y el recorrido de esta congregación en América Latina.