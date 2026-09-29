Humorúsica llega a Santa Fe con “Chisterapia”, su tributo a Les Luthiers

El espectáculo se presentará el sábado 10 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”. La propuesta recrea el universo humorístico y musical de Les Luthiers y toma como referencia uno de sus espectáculos más recordados, Lutherapia.

Humorúsica llegará a Santa Fe con “Chisterapia”, un espectáculo concebido como homenaje a Les Luthiers y construido a partir de la combinación de música, humor y actuación que caracterizó al histórico conjunto argentino.

La función será el sábado 10 de octubre, a las 21, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo”, ubicado en Junín 2457.

La propuesta toma como referencia Lutherapia, uno de los espectáculos más reconocidos de Les Luthiers, y busca recrear ese particular cruce entre humor verbal, interpretación musical y situaciones absurdas que se convirtió en una marca distintiva del grupo.

Bajo el título Chisterapia, Humorúsica recupera ese espíritu desde una puesta propia, pensada tanto para quienes conocen y siguen desde hace años la obra de Les Luthiers como para nuevos públicos que quieran acercarse a ese universo.

El espectáculo fue declarado de Interés Cultural por la Municipalidad de Paraná y por la Provincia de Entre Ríos.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway.