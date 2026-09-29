La Carminio vivirá la tercera edición del Festival de Música Orquestal

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en articulación organizativa con la Asociación MUSS, llevará adelante la tercera edición del Festival de Música Orquestal entre el 5 y el 8 de noviembre en la sede de la Escuela de Música, Danza y Teatro Profesor Constancio Carminio, situada sobre la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La propuesta comprenderá cuatro jornadas consecutivas dedicadas a la formación académica, el perfeccionamiento técnico y el intercambio cultural entre estudiantes, docentes y el público general alrededor de la práctica instrumental mediante el desarrollo de clases magistrales, talleres de trabajo, ensayos y conciertos abiertos con la participación de calificados músicos y maestros procedentes de distintos puntos de la Argentina y del exterior.

El programa de actividades para este tercer encuentro contempla una oferta variada de géneros e interpretaciones entre las que destaca la conmemoración de los 30 años de la obra MisaTango, la presentación de un Ensamble de Clarinetes, espacios dedicados a la música de cámara y presentaciones especiales a cargo de orquestas y agrupaciones instrumentales invitadas.

Desde la organización señalaron que en el transcurso de los próximos días se dará a conocer la agenda de forma detallada.