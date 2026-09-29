“La consagración de la primavera” tendrá nuevas funciones en Paraná y Crespo

"La consagración de la primavera" se presentará el 10 de octubre en La Vieja Usina.

La versión de Rodolfo Romero sobre la obra de Igor Stravinsky se presentará el 10 de octubre en La Vieja Usina de Paraná y el 16 de octubre en la Sala Municipal de Crespo. La propuesta reúne a ocho intérpretes en una exploración escénica sobre la masculinidad, sus tensiones, violencias, formas de encuentro y vulnerabilidad.

Después de su estreno, “La consagración de la primavera”, en versión de Rodolfo Romero, continuará su recorrido con dos nuevas funciones en Entre Ríos.

La obra, construida a partir de la célebre composición de Igor Stravinsky, propone un abordaje corporal y escénico centrado en un ritual atravesado por ocho cuerpos.

Desde allí, la puesta indaga en distintas dimensiones de la masculinidad: sus tensiones, sus formas de violencia y también los modos de encuentro, fragilidad y vulnerabilidad que pueden aparecer en ese universo.

La primera de las nuevas presentaciones será el 10 de octubre, a las 21, en La Vieja Usina de Paraná. Luego, la obra llegará a Crespo el 16 de octubre, con una función en la Sala Municipal.

Las entradas para las funciones se encuentran disponibles a través de los siguientes enlaces: Paraná el 10 de octubre; y en Crespo el 16 de octubre.