La obra "Huachos" podrá verse este viernes en La Salita de Perón

Con dirección de Toño López y asistencia de Belisario Ruiz, la obra Huachos vuelve a escena.

El actor y director Toño López llevará a cabo el reestreno del espectáculo teatral unipersonal titulado "Huachos" este viernes 2 de octubre a las 21 en el espacio cultural La Salita de Perón, ubicado sobre la calle Presidente Perón 648 de la ciudad de Paraná. La función cuenta con la asistencia de dirección y técnica de Belisario Ruiz y el apoyo del Consejo Provincial de Teatro Independiente de Entre Ríos.

El propósito de esta presentación es rendir homenaje al fallecido dramaturgo chileno Luis Ariel Guzmán a más de dos décadas del estreno original del texto.

La puesta en escena constituye una producción centrada en la interpretación simultánea de tres personajes a cargo de un único actor, utilizando una economía de recursos basada en el empleo exclusivo del cuerpo, la voz en acción y un conjunto mínimo de elementos escenográficos.

A través de contenidos técnicos derivados de la dramaturgia del actor y el entrenamiento de laboratorio, la obra despliega un testimonio ambientado en la región geográfico-cultural de la Patagonia argentino-chilena, abordando conceptos de ingenuidad, crueldad, castigo y búsqueda de libertad bajo el dominio de la Cruz del Sur.

El texto original pertenece a la autoría de Luis Ariel Guzmán, quien fuera creador y director de la compañía Teatro Luna, radicada en la localidad de Valdivia, en Chile. Este reestreno en la capital de Entre Ríos retoma la versión adaptada y dirigida por el propio Toño López, proponiendo un retorno a los procedimientos de la antropología teatral.

La función se desarrollará con modalidad de entrada a la gorra. Por reservas, comunicarse al 343 4285365.